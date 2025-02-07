Каковы перспективы у прямых рейсов из России в Бразилию

Минтранс рассматривает возможность открытия прямых рейсов из России в Бразилию и призывает подключиться к теме иностранных перевозчиков. Они, как отметили в ведомстве, могут воспользоваться пятой свободой воздуха, позволяющей авиаперевозчикам летать между двумя зарубежными странами, если перелет начинается или заканчивается в своей стране.

У российских авиакомпаний сейчас нет возможности поставить рейсы, так как оптимальный маршрут пролегает над закрытым из-за санкций воздушным пространством ЕС.

Политически открытие прямой перевозки между двумя странами БРИКС – шаг логичный и важный.

« В с е - т а к и Б р а з и л и я – н а ш о с н о в н о й п а р т н е р в Ю ж н о й А м е р и к е , п о л н о п р а в н ы й ч л е н Б Р И К С . У н а с м о г л о б ы т ь с н и м и г о р а з д о б о л ь ш е т о в а р о о б о р о т а , к о м м е р ч е с к и х с в я з е й , т у р и с т и ч е с к о г о о б м е н а , е с л и б ы л б ы п р я м о й р е й с » , – о т м е т и л р у к о в о д и т е л ь т у р о п е р а т о р а « А Р Т - Т У Р » Д м и т р и й А р у т ю н о в .

Интерес к стране он оценивает как высокий. Туристы из России летают на карнавал в Рио, ради экскурсий на водопады Игуасу и поездок в амазонские джунгли. Рейс мог бы загружаться также и предпринимателями, дипломатами, членами семей, которые едут к родственникам в Бразилии и сопредельных странах.

Однако с экономической точки зрения целесообразность прямых рейсов сомнительна. В 2010 году авиакомпания «Трансаэро» при поддержке целого пула туроператоров поставила еженедельные рейсы из Москвы в Рио-де-Жанейро. Даже тогда прямые рейсы в Бразилию выглядели как авантюра. Ведь они конкурировали с огромным количеством рейсов той же «Трансаэро» в Мексику, Доминиканскую Республику, на Кубу. Как писал TourDom.ru, туры в Бразилию продавались вяло, и рейс просуществовал считаные месяцы (в 2015 году «Трансаэро» разорилась. – Ред.).

Если затея с прямым рейсом провалилась даже тогда, то сейчас, учитывая высокую цену авиабилетов и курс рубля, загрузить целый борт на протяжении длительного времени тем более проблематично.

Те, кто сейчас может позволить себе поездку в Бразилию, успешно пользуются стыковочными рейсами через Стамбул, Дубай и другие аэропорты. Таких пассажиров немного. Поэтому иностранным авиакомпаниям нет смысла брать на себя риски и ввязываться в организацию рейсов из России в Бразилию. Кстати, непонятно, о каких именно перевозчиках идет речь – в исходном сообщении ТАСС они не названы.

« К л ю ч е в о й ф а к т о р – к о м м е р ч е с к а я э ф ф е к т и в н о с т ь п о л е т о в в Б р а з и л и ю . Г а р а н т и ю т о г о , ч т о с а м о л е т ы б у д у т з а г р у ж е н ы , д а т ь т р у д н о . П р и э т о м н а д о п о н и м а т ь , ч т о с е й ч а с у р о с с и я н е с т ь б о л ь ш о й в ы б о р р е й с о в с п е р е с а д к а м и ч е р е з т р а н з и т н ы е а э р о п о р т ы » , – п р о к о м м е н т и р о в а л п р е д с е д а т е л ь с о в е т а д и р е к т о р о в х о л д и н г а « В и п с е р в и с » Д м и т р и й Г о р и н .

Очевидно, что прямые рейсы могут появиться, только если заинтересованная сторона обеспечит финансовую поддержку перевозчикам. Например, будет субсидировать часть стоимости билетов.

Ранее мы написали, что Россия ждет ответа от Пакистана по вопросу восстановления авиасообщения между странами. Правда, вероятность открытия прямых рейсов близка к нулю – по причине низкого спроса.