Туристы устроили скандал вокруг отмены рейсов Qatar Airways

Авиакомпания Qatar Airways снимает часть рейсов в Москву
Пассажиры, купившие билеты на рейсы Qatar Airways из Москвы в Доху и обратно, с 6 февраля начали получать уведомления от авиакомпании о переносе или снятии вылетов. Изменения касаются рейсов QR 337/338 начиная с 8 февраля. Об этом редакции TourDom.ru сообщают туристы.
«Купила билет на 12 февраля на рейс "Катарских авиалиний" с пересадкой в Дохе. Вчера авиакомпания сообщила, что произошла замена и стыковка продлится 18,5 часа. Отель они не предоставляют. Написали, что в аэропорту хороший duty free и я смогу там погулять. Целую ночь мне придется спать на лавке? Ответили, что могу забронировать отель в терминале стоимостью от 35 тыс. за ночь», – написала туристка.
Через какое-то время перевозчик снова поменял ей время вылета, на этот раз на 14 февраля. Пассажирке сообщили, что на 12-е и 13-е мест нет.
Как выяснил корреспондент TourDom.ru, пообщавшись с туристами, с 8 февраля перевозчик снял вечерние рейсы из Москвы в Доху QR 338, оставив дневные, и наоборот, отменил дневные вылеты из Катара в Россию QR 337, сохранив утренние. Поэтому время пересадки у людей увеличилось: с 3-4 часов до 18-20.
Более того, в некоторых случаях, если не получилось совместить рейсы, авиакомпания предложила клиентам вылет на 6-10 дней позже, чем в купленном билете, либо возврат денег.
«Кипиш начался со вчерашнего утра, – рассказала другая туристка. – Я лечу с 11 по 25 февраля, туда у меня дневной рейс, пока не коснулось. А вот обратно из Хошимина вместо 08:55 уже пересаживают народ на 20 часов».
По словам пассажирки, в службе поддержки Qatar Airways ей пояснили, что рейсы сокращаются с двух до одного в день на период до 1 марта.
Тему корректировки расписания «Катарских авиалиний» бурно обсуждают в телеграм-канале «Крыша ТурДома».
«Народ в шоке, в Азии сейчас самый сезон, специально покупали билеты на одну из самых надежных авиакомпаний в мире», – сетует пассажир.
Опытные туристы советуют пассажирам писать запросы в службу поддержки «Катарцев» или агенту, где покупали билет.
«Если время стыковки сильно увеличилось, можно запрашивать отель или самим бронить через дискавери, получится дешево. Но если даты значительно изменились – все-таки просить максимально близко к своим».