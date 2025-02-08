Туристы устроили скандал вокруг отмены рейсов Qatar Airways

Пассажиры, купившие билеты на рейсы Qatar Airways из Москвы в Доху и обратно, с 6 февраля начали получать уведомления от авиакомпании о переносе или снятии вылетов. Изменения касаются рейсов QR 337/338 начиная с 8 февраля. Об этом редакции TourDom.ru сообщают туристы.

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« К у п и л а б и л е т н а 1 2 ф е в р а л я н а р е й с " К а т а р с к и х а в и а л и н и й " с п е р е с а д к о й в Д о х е . В ч е р а а в и а к о м п а н и я с о о б щ и л а , ч т о п р о и з о ш л а з а м е н а и с т ы к о в к а п р о д л и т с я 1 8 , 5 ч а с а . О т е л ь о н и н е п р е д о с т а в л я ю т . Н а п и с а л и , ч т о в а э р о п о р т у х о р о ш и й d u t y f r e e и я с м о г у т а м п о г у л я т ь . Ц е л у ю н о ч ь м н е п р и д е т с я с п а т ь н а л а в к е ? О т в е т и л и , ч т о м о г у з а б р о н и р о в а т ь о т е л ь в т е р м и н а л е с т о и м о с т ь ю о т 3 5 т ы с . з а н о ч ь » , – н а п и с а л а т у р и с т к а .

Через какое-то время перевозчик снова поменял ей время вылета, на этот раз на 14 февраля. Пассажирке сообщили, что на 12-е и 13-е мест нет.

Как выяснил корреспондент TourDom.ru, пообщавшись с туристами, с 8 февраля перевозчик снял вечерние рейсы из Москвы в Доху QR 338, оставив дневные, и наоборот, отменил дневные вылеты из Катара в Россию QR 337, сохранив утренние. Поэтому время пересадки у людей увеличилось: с 3-4 часов до 18-20.

Более того, в некоторых случаях, если не получилось совместить рейсы, авиакомпания предложила клиентам вылет на 6-10 дней позже, чем в купленном билете, либо возврат денег.

« К и п и ш н а ч а л с я с о в ч е р а ш н е г о у т р а , – р а с с к а з а л а д р у г а я т у р и с т к а . – Я л е ч у с 1 1 п о 2 5 ф е в р а л я , т у д а у м е н я д н е в н о й р е й с , п о к а н е к о с н у л о с ь . А в о т о б р а т н о и з Х о ш и м и н а в м е с т о 0 8 : 5 5 у ж е п е р е с а ж и в а ю т н а р о д н а 2 0 ч а с о в » .

По словам пассажирки, в службе поддержки Qatar Airways ей пояснили, что рейсы сокращаются с двух до одного в день на период до 1 марта.

Тему корректировки расписания «Катарских авиалиний» бурно обсуждают в телеграм-канале «Крыша ТурДома».

« Н а р о д в ш о к е , в А з и и с е й ч а с с а м ы й с е з о н , с п е ц и а л ь н о п о к у п а л и б и л е т ы н а о д н у и з с а м ы х н а д е ж н ы х а в и а к о м п а н и й в м и р е » , – с е т у е т п а с с а ж и р .

Опытные туристы советуют пассажирам писать запросы в службу поддержки «Катарцев» или агенту, где покупали билет.