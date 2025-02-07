Россиянам назвали самое доступное безвизовое направление за границей

Белоруссию назвали самым доступным для россиян безвизовым заграничным направлением. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названо самое доступное безвизовое направление для отдыха за границей
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По данным источника, спрос на экскурсионные туры в эту страну ближнего зарубежья в 2025 году остается высоким, в том числе в период межсезонья. В компании «Дельфин» отметили, что количество бронирований на февраль-март по сравнению с 2023 годом выросло в 1,5 раза, а у компании «Интурист» продажи зимой увеличились в 2,2 раза.

В АТОР также рассказали, что поездка в Белоруссию на три-четыре дня обойдется примерно от 43,5 тысячи рублей с человека (с перелетом и с готовой экскурсионной программой), а недельный тур вместе с авиабилетами туда и обратно — от 53,5 тысячи рублей с человека. 

Ранее сообщалось, что российские туристы стали чаще ездить в Белоруссию зимой. По данным компании «Алеан», спрос на экскурсионные туры в эту страну бывшего СССР в новогодние каникулы вырос в два раза.

Отдых за границей
Ассоциация туроператоров России