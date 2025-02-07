За российских туристов в Тунисе поборются сразу два туроператора

На тунисском направлении после многолетнего перерыва вновь намечается конкуренция туроператоров. Вчера открыл продажи Библио-Глобус – на прямых рейсах тунисской а/к Express Airline из Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорт Энфида-Хаммамет. А ранее туры предложил «Гранд Экспресс»: его партнером стала Nouvelair Tunisie – рейсы планируются с 20 апреля дважды в неделю из российской столицы в Монастир.

© tourdom.ru

Мы сравнили предложения туров двух компаний продолжительностью 7 ночей с вылетами 27 апреля. В категории размещения 3* турпакеты Библио-Глобуса оказались на 1–3 тыс. руб. дешевле. Например, на указанную дату отдых в Best Beach Hotel 3* (курорт Сусс, 100 м от моря) стоит 141,1 тыс. руб., а у «Гранд Экспресса» – 142,8 тыс. руб. Впрочем, у последнего есть бюджетные гостиницы, которые отсутствуют в ассортименте конкурента, что дает возможность от него «отстроиться». Правда, если сравнивать минимальные тарифы на 3*, то самое недорогое предложение Библио-Глобуса – туры в отель Residence Mahmoud за 129,2 тыс. руб. на двоих; у «Гранд Экспресса» минимальный ценник на гостиницу Residence Boujaafar – 132,8 тыс. руб.

В категории отелей 5* ценовое преимущество БГ заметнее. Разница в стоимости туров с одинаковыми параметрами, как правило, от 10 тыс. руб., а по некоторым объектам размещения достигает 50 тыс. руб. Например, недельные турпакеты на вылеты из Москвы 27 апреля в Hasdrubal Thalassa & Spa Yasmine Hammamet 5*, в номерах junior suite на базе завтраков Библио-Глобус продает за 248,4 тыс. руб. на двоих. А «Гранд Экспресс» – за 299,1 тыс. руб.

Подведем итог сравнения. «Гранд» несколько проигрывает Библио-Глобусу в стоимости из-за авиаперевозки – на рейсах Nouvelair Tunisie есть топливный сбор, который отсутствует на перелетах Express Airline. У этой авиакомпании ежедневная частота вылетов – это позволяет Библио-Глобусу формировать туры любой продолжительности. Анализ предложений в системах онлайн-бронирования также показал, что у Библио-Глобуса шире ассортимент вариантов размещения на гарантии – с моментальным подтверждением номеров.

При этом «Гранд» использует перевозку в Монастир. Из этого города ближе добираться к отелям на популярном курорте Сусс, чем из аэропорта Энфиды. Как мы заметили, часть билетов на чартеры Nouvelair Tunisie поступает и в свободную продажу через системы бронирования, что также может поспособствовать загрузке рейсов на бортах. Воспользоваться этой перевозкой могут те, кто летит по делам или к родственникам.

Ранее мы писали, что Россия и Тунис еще прошлой осенью начали прорабатывать вопрос увеличения числа прямых рейсов между нашими странами.