Аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс из Москвы

Самолет авиакомпании "ЮВТ аэро", совершающий первый более чем за 30 лет полет из Москвы, приземлился в реконструируемом Международном аэропорту Сухума им. В. Г. Ардзинбы, его встретили водяной аркой, передает корреспондент ТАСС с места события.
«Самолет благополучно приземлился. Это первый тестовый полет, он выполнен российской авиакомпанией "ЮВТ аэро"», — сказал ТАСС и.о. первого вице-премьера министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба, встречавший первый рейс.
Первый рейс встречали национальными танцами в исполнении юных танцоров государственного хореографического ансамбля "Абаза". Первым рейсом из Москвы прилетел 21 пассажиров, среди них политический деятель Бадра Гунба и группа абхазских студентов.