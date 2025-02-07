Аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс из Москвы

Самолет авиакомпании "ЮВТ аэро", совершающий первый более чем за 30 лет полет из Москвы, приземлился в реконструируемом Международном аэропорту Сухума им. В. Г. Ардзинбы, его встретили водяной аркой, передает корреспондент ТАСС с места события.

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« С а м о л е т б л а г о п о л у ч н о п р и з е м л и л с я . Э т о п е р в ы й т е с т о в ы й п о л е т , о н в ы п о л н е н р о с с и й с к о й а в и а к о м п а н и е й " Ю В Т а э р о " » , — с к а з а л Т А С С и . о . п е р в о г о в и ц е - п р е м ь е р а м и н и с т р а э н е р г е т и к и и т р а н с п о р т а А б х а з и и Д ж а н с у х Н а н б а , в с т р е ч а в ш и й п е р в ы й р е й с .

Первый рейс встречали национальными танцами в исполнении юных танцоров государственного хореографического ансамбля "Абаза". Первым рейсом из Москвы прилетел 21 пассажиров, среди них политический деятель Бадра Гунба и группа абхазских студентов.