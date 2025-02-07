Россиянам рассказали, как избежать нападения акул на Мальдивах
Чтобы избежать нападения акул на Мальдивах, важно погружаться в воду только в сопровождении опытных гидов, заявил 360.ru специалист по поведению акул Петр Британов. По его словам, случаи нападения акул происходят из-за желания туристов сделать красивые фотографии с ними.
«Такие случаи имеют место быть на Мальдивах, потому что людям, особенно девочкам, хочется красивой фотосессии, когда рядом плавают акулы. И получают они от этого укусы», — объяснил эксперт.
Британов отметил, что лучше не купаться в одиночку, так как одинокая особь может восприниматься акулами как больная или раненая. Он также посоветовал постоянно следить за окружающей обстановкой и выбирать для погружений опытных гидов, которые знают особенности поведения акул.
Ранее акула напала на туристку из России на Мальдивах. 44-летняя женщина отправилась на экскурсию и пострадала от животного в попытке сделать фотографии.