Как избежать нападения акул на Мальдивах

Чтобы избежать нападения акул на Мальдивах, важно погружаться в воду только в сопровождении опытных гидов, заявил 360.ru специалист по поведению акул Петр Британов. По его словам, случаи нападения акул происходят из-за желания туристов сделать красивые фотографии с ними.

© globallookpress

« Т а к и е с л у ч а и и м е ю т м е с т о б ы т ь н а М а л ь д и в а х , п о т о м у ч т о л ю д я м , о с о б е н н о д е в о ч к а м , х о ч е т с я к р а с и в о й ф о т о с е с с и и , к о г д а р я д о м п л а в а ю т а к у л ы . И п о л у ч а ю т о н и о т э т о г о у к у с ы » , — о б ъ я с н и л э к с п е р т .

Британов отметил, что лучше не купаться в одиночку, так как одинокая особь может восприниматься акулами как больная или раненая. Он также посоветовал постоянно следить за окружающей обстановкой и выбирать для погружений опытных гидов, которые знают особенности поведения акул.

Ранее акула напала на туристку из России на Мальдивах. 44-летняя женщина отправилась на экскурсию и пострадала от животного в попытке сделать фотографии.