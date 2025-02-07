Началась продажа туров во Вьетнам с прямыми рейсами «Аэрофлота»

Еще одно популярное направление будет доступно туристам с прямым перелетом из Москвы. Сегодня туроператор Библио-Глобус анонсировал продажу туров на вьетнамский курорт Нячанг – прямые рейсы в аэропорт Камрань будет выполнять «Аэрофлот». Вылеты запланированы с 22 марта с периодичностью дважды в неделю. Длительность перелета – 10 часов.

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Это уже второй анонс новой туристической дестинации от туркомпании за 2 дня. Вчера Библио-Глобус объявил об открытии бронирования туров в Тунис с перелетом из Москвы и Санкт-Петербурга тунисской авиакомпанией Express Airline.

Туроператор руководствуется единым подходом к формированию ассортимента: гарантированные номера представлены в отелях разных ценовых сегментов.

Среди гостиниц уровня 3* в Нячанге туристы смогут выбрать, в частности, Golden Hotel Nha Trang, Nha Trang Wonderland Hotel, в категории 4* – Emerald Bay Hotel & Spa, Ibis Style, Libra, Maple Hotel & Apartment, в сегменте 5* – Queen Ann Hotel Nha Trang, Vinpearl Resort Nha Trang и другие.

Ранее появилась информация о планах организовать рейсы на вьетнамский курорт авиакомпанией AZUR air, но речь шла о вылетах из Благовещенска и Томска.

Вьетнам привлекает хорошими песчаными пляжами и теплым морем. На курортах много отелей, туристы могут выбирать из множества экскурсий.

Регулярное авиасообщение на линии Москва – Нячанг «Аэрофлот» открывает впервые. Ранее рейсы в Нячанг выполнялись исключительно в формате чартеров, их ставил Pegas совместно с авиакомпанией Nordwind и Anex в партнерстве с AZUR air.

В настоящее время нацперевозчик летает по другому вьетнамскому маршруту, из Москвы в Хошимин. В аэропорт Камрань из Иркутска прямые рейсы выполняет авиакомпания «ИрАэро».