Космический туризм становится все более доступным

Космический туризм – это новое направление, которое только начинает набирать обороты, но уже можно выделить несколько компаний, лидирующих в этой области. Ведущие позиции занимают американские компании SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

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SpaceX разработала космический корабль Crew Dragon, который способен доставлять людей на орбиту и даже облетать Луну. В 2021 году состоялся орбитальный тур на этом корабле по контракту с Space Adventures, который стоил несколько десятков миллионов долларов.

Blue Origin начала коммерческие суборбитальные полеты на корабле New Shepard в том же 2021 году. Стоимость таких полетов начинается от нескольких сотен тысяч долларов за 5–10 минутный полет.

Virgin Galactic разрабатывает космоплан SpaceShipTwo, частный пилотируемый суборбитальный космический корабль. Первый коммерческий полет состоялся летом 2023 года.

Аналитики прогнозируют, что к 2030 году объем рынка космического туризма достигнет трех миллиардов долларов, передает Тульская служба новостей.

Далеко не каждый человек может стать космонавтом. Прежде чем отправиться в космическое путешествие, необходимо убедиться, что организм выдержит такие нагрузки. Будущие космонавты проходят специальную подготовку и медицинские обследования. Они отрабатывают навыки невесомости на тренажерах и изучают системы жизнеобеспечения и спасения. Отдельный курс посвящен экипировке: скафандрам, системам питания, дыхания и связи.

Июль 2021 года вошел в историю космического туризма. В космосе побывали самые разные люди, среди которых 82-летняя женщина и 18-летний юноша, установившие возрастной рекорд – самый старый и самый молодой космический турист. В космосе даже сняли кино с российской актрисой Юлией Пересильд в главной роли.

В октябре корабль New Shepard снова отправил в полет туристов: Одри Пауэрс, Криса Бошуайзена, Гленде Врайс и 90-летнего актера Уильяма Шетнера. С этого момента космический туризм стал более доступным и массовым.

Стоимость посещения Международной космической станции (МКС) для космических туристов составляет 40 миллионов долларов. Выйти в открытый космос можно за дополнительные 3 миллиона.

Билет на космоплан SpaceShipTwo от Virgin Galactic стоит 250 000 долларов. Компания World View планирует отправлять людей в стратосферу на воздушных шарах за 75 тысяч долларов.

В России можно испытать невесомость в самолете за 5000 долларов, а пятидневный тур на запуск ракеты с космодрома Байконур стоит 65 000 рублей. В России туристы пока не могут отправиться в космос, но некоторые могут стать космонавтами.

Ранее сообщалось, что продавать билеты на коммерческие суборбитальные полеты начала китайская компания. Стоимость для одного человека составит 1,5 миллиона юаней (около 20,5 миллиона рублей). Компания планирует запустить регулярные полеты в 2027 году после серии испытаний.