Стало известно, когда в Таиланде можно будет пользоваться картами «‎Мир»

Посол РФ: проект по приему карт "Мир" могут запустить в Таиланде в сжатые сроки
Проект по приему карт российской платежной системы "Мир" проработан и может быть запущен в Таиланде в сжатые сроки. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.
«Мы об этом говорим и с министерством спорта и туризма, и с туристическим управлением. Проект карт "Мир" был практически подготовлен к запуску перед пандемией коронавируса, но потом число туристов пошло на убыль и этому, к сожалению, не суждено было состояться. Но технически проект проработан и, наверное, может быть запущен в сжатые сроки, потому что, насколько я помню, был даже тестовый платеж. Поэтому эта тема не ушла из повестки дня, мы продолжаем разговаривать с нашими таиландскими коллегами, представляющими разные власти, разные ведомства. Мы надеемся, что рано или поздно карта "Мир" будет задействована здесь при осуществлении платежей за предоставляемые товары и услуги, — сказал он — Помимо этого есть еще один проект, о котором мы рассказали в прошлом году нашим таиландским друзьям, - выпуск дебетовых карт местных банков, которые могли бы использоваться в России во время поездок таиландских туристов в нашу страну».
Карта "Мир" действует в 14 странах мира, помимо России. В 10 из них платежная система работает с ограничениями - по решению банков или точек продаж - либо не на всей территории страны. Без ограничений "Мир" действует в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии.