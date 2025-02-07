Стало известно, когда в Таиланде можно будет пользоваться картами «‎Мир»

Проект по приему карт российской платежной системы "Мир" проработан и может быть запущен в Таиланде в сжатые сроки. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

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« ‎ М ы о б э т о м г о в о р и м и с м и н и с т е р с т в о м с п о р т а и т у р и з м а , и с т у р и с т и ч е с к и м у п р а в л е н и е м . П р о е к т к а р т " М и р " б ы л п р а к т и ч е с к и п о д г о т о в л е н к з а п у с к у п е р е д п а н д е м и е й к о р о н а в и р у с а , н о п о т о м ч и с л о т у р и с т о в п о ш л о н а у б ы л ь и э т о м у , к с о ж а л е н и ю , н е с у ж д е н о б ы л о с о с т о я т ь с я . Н о т е х н и ч е с к и п р о е к т п р о р а б о т а н и , н а в е р н о е , м о ж е т б ы т ь з а п у щ е н в с ж а т ы е с р о к и , п о т о м у ч т о , н а с к о л ь к о я п о м н ю , б ы л д а ж е т е с т о в ы й п л а т е ж . П о э т о м у э т а т е м а н е у ш л а и з п о в е с т к и д н я , м ы п р о д о л ж а е м р а з г о в а р и в а т ь с н а ш и м и т а и л а н д с к и м и к о л л е г а м и , п р е д с т а в л я ю щ и м и р а з н ы е в л а с т и , р а з н ы е в е д о м с т в а . М ы н а д е е м с я , ч т о р а н о и л и п о з д н о к а р т а " М и р " б у д е т з а д е й с т в о в а н а з д е с ь п р и о с у щ е с т в л е н и и п л а т е ж е й з а п р е д о с т а в л я е м ы е т о в а р ы и у с л у г и , — с к а з а л о н — П о м и м о э т о г о е с т ь е щ е о д и н п р о е к т , о к о т о р о м м ы р а с с к а з а л и в п р о ш л о м г о д у н а ш и м т а и л а н д с к и м д р у з ь я м , - в ы п у с к д е б е т о в ы х к а р т м е с т н ы х б а н к о в , к о т о р ы е м о г л и б ы и с п о л ь з о в а т ь с я в Р о с с и и в о в р е м я п о е з д о к т а и л а н д с к и х т у р и с т о в в н а ш у с т р а н у » .

Карта "Мир" действует в 14 странах мира, помимо России. В 10 из них платежная система работает с ограничениями - по решению банков или точек продаж - либо не на всей территории страны. Без ограничений "Мир" действует в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии.