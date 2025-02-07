Фото стюардессы в мини-юбке покорило иностранцев

Бортпроводница зарубежной авиакомпании сделала фото в униформе в необычном месте и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позирует на камеру, сидя в турбине самолета. На ней белая рубашка и темно-синие жакет и мини-юбка. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила шейным платком, туфлями на высоком каблуке и собранными в пучок волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью девушки.

« К р а с о т к а , к а к в с е г д а » , « О ч е н ь с и м п а т и ч н а я » , « К р а с и в а я » , « М н е о ч е н ь н р а в и т с я э т о ф о т о » , « М и л а я » , — н а п и с а л и о н и .

Ранее российская стюардесса Татьяна Данилова назвала обязательные для перелета вещи. В первую очередь бортпроводница упомянула зарядное устройство с USB — именно такой разъем чаще всего бывает в самолетах.