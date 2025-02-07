Минтранс РФ сообщил о возможности запуска рейсов в Малайзию и Пакистан

Россия ожидает ответа от Пакистана о возобновлении авиасообщения, в конце 2024 года обсуждались возможности открытия рейсов пакистанских авиакомпаний в РФ, сообщили ТАСС в Минтрансе.
«В конце 2024 года также проводили ряд встреч для обсуждения возможности открытия рейсов пакистанских авиакомпаний в Россию. В настоящее время ожидаем ответа пакистанской стороны», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Пакистан не сформирован стабильный пассажиропоток для обеспечения безубыточности рейсов российскими авиакомпаниями, отметили в Минтрансе.
В министерстве также сообщили, что вопрос возобновления рейсов с Малайзией находится на постоянном контроле. В октябре 2024 года проведен ряд встреч по линии авиационных властей для обсуждения данного вопроса.
«Малайзийская сторона подтвердила свою заинтересованность в открытии рейсов в Россию. Вместе с тем, сославшись на сложности с получением страхового покрытия для выполнения рейсов в Россию, коллеги информировали о необходимости дополнительной проработки вопроса», — добавили в Минтрансе.
Там также пояснили, что вопрос со страховым покрытием рейсов малайзийских авиакомпаний может быть урегулирован путем предоставления соответствующих документов Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).
«Предложили коллегам провести очередной раунд встречи для обсуждения данного вопроса», — заключили в министерстве.
Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью ТАСС сообщил, что министерство ведет переговоры по запуску прямых авиарейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном.