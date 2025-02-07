Минтранс РФ сообщил о возможности запуска рейсов в Малайзию и Пакистан

Россия ожидает ответа от Пакистана о возобновлении авиасообщения, в конце 2024 года обсуждались возможности открытия рейсов пакистанских авиакомпаний в РФ, сообщили ТАСС в Минтрансе.

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« В к о н ц е 2 0 2 4 г о д а т а к ж е п р о в о д и л и р я д в с т р е ч д л я о б с у ж д е н и я в о з м о ж н о с т и о т к р ы т и я р е й с о в п а к и с т а н с к и х а в и а к о м п а н и й в Р о с с и ю . В н а с т о я щ е е в р е м я о ж и д а е м о т в е т а п а к и с т а н с к о й с т о р о н ы » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Кроме того, в Пакистан не сформирован стабильный пассажиропоток для обеспечения безубыточности рейсов российскими авиакомпаниями, отметили в Минтрансе.

В министерстве также сообщили, что вопрос возобновления рейсов с Малайзией находится на постоянном контроле. В октябре 2024 года проведен ряд встреч по линии авиационных властей для обсуждения данного вопроса.

« М а л а й з и й с к а я с т о р о н а п о д т в е р д и л а с в о ю з а и н т е р е с о в а н н о с т ь в о т к р ы т и и р е й с о в в Р о с с и ю . В м е с т е с т е м , с о с л а в ш и с ь н а с л о ж н о с т и с п о л у ч е н и е м с т р а х о в о г о п о к р ы т и я д л я в ы п о л н е н и я р е й с о в в Р о с с и ю , к о л л е г и и н ф о р м и р о в а л и о н е о б х о д и м о с т и д о п о л н и т е л ь н о й п р о р а б о т к и в о п р о с а » , — д о б а в и л и в М и н т р а н с е .

Там также пояснили, что вопрос со страховым покрытием рейсов малайзийских авиакомпаний может быть урегулирован путем предоставления соответствующих документов Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).

« П р е д л о ж и л и к о л л е г а м п р о в е с т и о ч е р е д н о й р а у н д в с т р е ч и д л я о б с у ж д е н и я д а н н о г о в о п р о с а » , — з а к л ю ч и л и в м и н и с т е р с т в е .

Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью ТАСС сообщил, что министерство ведет переговоры по запуску прямых авиарейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном.