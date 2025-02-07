Сколько российских туристов посетило Стамбул в 2024 году

Свыше 2 млн граждан России посетили Стамбул в 2024 году, что превысило показатели предыдущего года. Об этом сообщил ТАСС генконсул РФ в турецком мегаполисе Андрей Буравов в преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.

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« В п р о ш л о м г о д у Т у р ц и ю п о с е т и л и б о л е е 6 , 7 м л н р о с с и й с к и х г р а ж д а н , в т о м ч и с л е с в ы ш е 2 м л н г р а ж д а н - С т а м б у л , ч т о п р е в ы ш а е т а н а л о г и ч н ы й п о к а з а т е л ь п р е д ы д у щ е г о г о д а . Э т о б о л ь ш е , ч е м ч и с л о в и з и т е р о в и з к а к о й - л и б о д р у г о й с т р а н ы » , — с к а з а л д и п л о м а т .

В 2023 году Россия также заняла первое место по туристическому потоку в Стамбул. Город посетили 1,99 млн россиян.

Отвечая на вопрос о принимаемых в последнее время местными властями мерах по усилению миграционного контроля с учетом значительного числа находящихся в Стамбуле иностранцев, генконсул сказал, что они направлены на упорядочение условий их пребывания в мегаполисе исходя из социально-экономической ситуации в Турции и борьбы с нелегальной миграцией.

« Э т о о п р е д е л е н н ы м о б р а з о м с к а з а л о с ь н а ч и с л е н н о с т и п р и б ы в ш и х с ю д а н е к о т о р о е в р е м я н а з а д р о с с и я н в с т о р о н у е е у м е н ь ш е н и я . П р и э т о м н е т о с н о в а н и й г о в о р и т ь о к а к о м - л и б о з н а ч и м о м в л и я н и и э т о г о о б с т о я т е л ь с т в а н а п о с е щ е н и е С т а м б у л ь с к о г о р е г и о н а , к а к , в п р о ч е м , и Т у р ц и и в ц е л о м , р о с с и я н а м и , п р и б ы в а ю щ и м и с ю д а в р е м е н н о с т у р и с т и ч е с к и м и , д е л о в ы м и л и б о ч а с т н ы м и ц е л я м и » , — о т м е т и л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

Дипломат поздравил с профессиональным праздником своих коллег, многие из которых работают в условиях, сопряженных с риском.

« П о л ь з у я с ь с л у ч а е м , х о т е л б ы п о з д р а в и т ь н а ш и х к о л л е г в ц е н т р а л ь н о м а п п а р а т е и о с о б е н н о з а р у б е ж о м . М н о г и е и з н и х р а б о т а ю т в н е п р о с т ы х у с л о в и я х , к о т о р ы е т р е б у ю т , п о м и м о ч и с т о п р о ф е с с и о н а л ь н ы х к а ч е с т в и з н а н и й , о с о б о й с т о й к о с т и , п р и н ц и п и а л ь н о с т и в п о с т а н о в к е в о п р о с о в , в п р о т и в о с т о я н и и п с и х о л о г и ч е с к о м у , а п о р о й и и н ы м ф о р м а м д а в л е н и я , к о т о р ы е о к а з ы в а ю т с я н а н а ш и х д и п л о м а т о в . В н ы н е ш н и х у с л о в и я х э т о т п р а з д н и к п р и о б р е т а е т о с о б о е с и м в о л и ч е с к о е з н а ч е н и е , к о г д а м ы ц е н т р а л и з о в а н н о н а п р а в л я е м в с е н а ш и у с и л и я н а р е ш е н и е т е х с т р а т е г и ч е с к и х з а д а ч , к о т о р ы е п о с т а в л е н ы р о с с и й с к и м р у к о в о д с т в о м в с ф е р е в н е ш н е й п о л и т и к и » , — с к а з а л Б у р а в о в .

По его словам, несмотря на специфику деятельности, упор в которой делается на обеспечение законных прав и интересов граждан РФ и физических лиц, российское генконсульство в Стамбуле прилагает усилия для развития двусторонних связей, в том числе культурных, проводит информационно-пропагандистскую работу по узловым проблемам внешней политики РФ.