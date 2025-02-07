Сколько российских туристов посетило Стамбул в 2024 году

Генконсул РФ сообщил, что Стамбул в 2024 году посетили более 2 млн россиян
Свыше 2 млн граждан России посетили Стамбул в 2024 году, что превысило показатели предыдущего года. Об этом сообщил ТАСС генконсул РФ в турецком мегаполисе Андрей Буравов в преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.
«В прошлом году Турцию посетили более 6,7 млн российских граждан, в том числе свыше 2 млн граждан - Стамбул, что превышает аналогичный показатель предыдущего года. Это больше, чем число визитеров из какой-либо другой страны», — сказал дипломат.
В 2023 году Россия также заняла первое место по туристическому потоку в Стамбул. Город посетили 1,99 млн россиян.
Отвечая на вопрос о принимаемых в последнее время местными властями мерах по усилению миграционного контроля с учетом значительного числа находящихся в Стамбуле иностранцев, генконсул сказал, что они направлены на упорядочение условий их пребывания в мегаполисе исходя из социально-экономической ситуации в Турции и борьбы с нелегальной миграцией.
«Это определенным образом сказалось на численности прибывших сюда некоторое время назад россиян в сторону ее уменьшения. При этом нет оснований говорить о каком-либо значимом влиянии этого обстоятельства на посещение Стамбульского региона, как, впрочем, и Турции в целом, россиянами, прибывающими сюда временно с туристическими, деловыми либо частными целями», — отметил собеседник агентства.
Дипломат поздравил с профессиональным праздником своих коллег, многие из которых работают в условиях, сопряженных с риском.
«Пользуясь случаем, хотел бы поздравить наших коллег в центральном аппарате и особенно за рубежом. Многие из них работают в непростых условиях, которые требуют, помимо чисто профессиональных качеств и знаний, особой стойкости, принципиальности в постановке вопросов, в противостоянии психологическому, а порой и иным формам давления, которые оказываются на наших дипломатов. В нынешних условиях этот праздник приобретает особое символическое значение, когда мы централизованно направляем все наши усилия на решение тех стратегических задач, которые поставлены российским руководством в сфере внешней политики», — сказал Буравов.
По его словам, несмотря на специфику деятельности, упор в которой делается на обеспечение законных прав и интересов граждан РФ и физических лиц, российское генконсульство в Стамбуле прилагает усилия для развития двусторонних связей, в том числе культурных, проводит информационно-пропагандистскую работу по узловым проблемам внешней политики РФ.