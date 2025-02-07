Российская путешественница побывала в Гонконге и рассказала, в каких условиях живут местные. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам автора, от вида квартир небогатых гонконгцев у нее «мурашки по коже».

« В Г о н к о н г е н и о д и н к в а д р а т н ы й м е т р н е о с т а е т с я н е и с п о л ь з о в а н н ы м , м е с т а в е д ь н е х в а т а е т » , — п о я с н и л а о н а .

Поэтому комнаты бывают маленькими и узкими, зачастую в них даже нет окон. Бывает и так, что одним туалетом пользуются сразу несколько жильцов, из-за чего там стоит неприятный запах.

Путешественнице также удалось увидеть жилье богатого гонконгского политика.

« Ч е м ж е у д и в и л а м е н я э т а к в а р т и р а ? Е с л и ч е с т н о , т е м , н а с к о л ь к о о н а б ы л а о б ы ч н о й . П р я м в о т т а к о й в о т к в а р т и р о й с р е д н е г о к л а с с а , н и к а к о й н е л ю к с » , — п о д е л и л а с ь о н а .

Ранее другая россиянка переехала жить в Израиль и сбежала оттуда через год. Она пожаловалась, что в стране очень сложно снять жилье.