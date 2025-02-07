«Здесь снимаются все запреты». Турист рассказал об отдыхе в Мексике

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала, как жители США ведут себя в этой стране. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор назвала Мексику дачей американцев, куда они приезжают на автомобилях, чтобы расслабиться и провести время весело.

« В М е к с и к е м о ж н о в с е , н а ч т о в с а м о й А м е р и к е н е р е ш и ш ь с я . З д е с ь с н и м а ю т с я в с е з а п р е т ы , и с ч е з а е т с т р а х б ы т ь " н е т а к и м " — н а с т о я щ а я с в о б о д а ! » — о т м е т и л а р о с с и я н к а .

По ее словам, приезжая в соседнюю страну, жители США могут напиться в баре в 10 утра или пересесть с дорогого внедорожника на пыльный и ржавый пикап. Кроме того, американцев в Мексике привлекает дешевизна товаров и услуг.

Ранее Ершова рассказала об особенностях менталитета мексиканцев, которые ее раздражают. В их числе путешественница назвала культ семьи.