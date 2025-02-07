Россия захотела запустить прямые рейсы с одной из самых опасных стран мира

Россия захотела запустить прямые рейсы с Пакистаном, Москва ожидает ответа от Исламабада о возобновлении авиасообщения. Об этом Минтрансе РФ.

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«В конце 2024 года также проводили ряд встреч для обсуждения возможности открытия рейсов пакистанских авиакомпаний в Россию», — добавили представители ведомства.

В министерстве также отметили, что в Пакистан, который считается одной из самых опасных стран мира, пока не сформирован стабильный пассажиропоток для обеспечения безубыточности рейсов российскими перевозчиками.

Более того, собеседники агентства подчеркнули, что на постоянном контроле находится вопрос о запуске рейсов с Малайзией. «Вместе с тем, сославшись на сложности с получением страхового покрытия для выполнения рейсов в Россию, коллеги информировали о необходимости дополнительной проработки вопроса», — пояснили они.

Ранее министр энергетики Пакистана Аваис Легари пригласил россиян на курорт Скарду на севере страны. При этом глава ведомства заявил, что на его родине немало других интересных мест для путешественников.