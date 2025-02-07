Страшный фастфут и вечные ливни: турист развеял мифы о Таиланде

Российская туристка побывала в Таиланде и развенчала распространенные мифы о стране. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

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В числе популярных «страшилок» автор назвала антисанитарию в лотках с уличной едой. Россиянка отметила, что много раз питалась тайским фастфудом и не отравилась, а ее друзья, напротив, получили проблемы с желудком в пятизвездочном отеле.

« В о т л и ч и е о т р е с т о р а н о в , г д е е д а м о ж е т д о л г о л е ж а т ь в х о л о д и л ь н и к е , н а р ы н к е в с е п р о д у к т ы с в е ж и е и р а с х о д я т с я в т о т ж е д е н ь » , — п о я с н и л а б л о г е р ш а .

Она добавила, что во многих туристических районах Таиланда чище, чем в городах Европы.

Автор также указала, что туристов любят пугать лихорадкой денге.

« Е с л и н е ж и т ь п о л г о д а н а б о л о т а х , р и с к з а р а з и т ь с я к р а й н е н и з к и й » , — з а в е р и л а о н а .

Кроме того, россиянка опровергла заблуждение, что в сезон дождей в Таиланде повсеместно идут ливни.

« Э т о т м и ф а к т и в н о п о д д е р ж и в а ю т т у р ф и р м ы , ч т о б ы л е т о м о т п р а в л я т ь в а с в Т у р ц и ю . Н а с а м о м д е л е Т а и л а н д т а к о й б о л ь ш о й , ч т о в с е г д а н а й д е т с я м е с т е ч к о , г д е с в е т и т с о л н ц е » , — з а к л ю ч и л а о н а .

Ранее другой российский путешественник разрушил стереотипы о жителях Японии. Он отметил, что, вопреки распространенному мнению, они не так много работают.