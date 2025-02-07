Посол сообщили о состоянии прямых авиасообщений между РФ и Японией

Вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Японией находится в «замороженном» состоянии, сообщают «Известия» со ссылкой на российского посла в Токио Николая Ноздрева.

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По его словам, данный вопрос неоднократно поднимался перед компетентными ведомствами Японии. При этом конструктивный разговор на эту тему может состояться, «когда Токио осознает пагубность нынешнего антироссийского курса».

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что Японию в 2024 году посетило рекордное количество россиян за последние несколько лет – почти 100 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».