Самарские ученые совершенствуют процессы нефтедобычи

"СамараНИПИнефть" ведет комплексное сопровождение процессов нефте- и газодобычи. Специалисты института разрабатывают научные и проектные решения для предприятий "Роснефти" в различных регионах страны.

Одной из последних разработок самарских специалистов стало уникальное программное обеспечение для мобильных компрессорных установок, которые повышают дебиты добывающих скважин. Инновационный продукт был разработан совместно с коллегами из АО "Самотлорнефтегаз". В настоящее время программа зарегистрирована в Роспатенте и внедрена на Самотлорском месторождении компании "Роснефть".

"Мобильные компрессорные установки используются для откачки газа из затрубного пространства скважин, что приводит к увеличению притока нефтяных флюидов из пласта, - рассказывает один из авторов разработки, главный менеджер по инжинирингу "СамараНИПИнефти". - Программа способна адаптироваться под условия каждой конкретной скважины, оперативно реагировать на изменения и корректировать рекомендации для улучшения показателей".

Благодаря внедрению нового программного модуля удельная добыча нефти на скважинах с применением мобильных компрессорных установок на Самотлорском месторождении увеличилась на 15%, среднесуточная добыча нефти на одной скважине повысилась на восемь тонн.

В институте активно разрабатывают передовые решения и инновационные продукты, которые помогают нефтегазовым предприятиям стать технологичнее и эффективнее. Ежегодно разработки "СамараНИПИнефти" получают регистрацию в Роспатенте. Сегодня на счету самарских специалистов 54 объекта интеллектуальной собственности и еще 26 выполнены в соавторстве с коллегами из других предприятий "Роснефти".