Почему жители Бали больше не рады туристам из России

Россиянин рассказал, почему жители Бали больше не рады туристам из РФ
Россиянин по имени Виталий Муравьев провел несколько месяцев на Бали, но в итоге решил вернуться на родину. Одной из причин этого стало плохое отношение местных жителей.
Россиянин отметил, что еще в 2022 году туристов из России в Индонезии встречали с теплом и радушием. Это было обусловлено активным развитием туристической инфраструктуры на острове, и власти были довольны любыми отдыхающими с деньгами.
Тем не менее, вскоре ситуация изменилась. Россияне осознали, что страна подходит не только для отдыха, но и для ведения бизнеса. Застроившие местность российские релоканты лишили местных жителей основного источника дохода.
— Сейчас русские заняли буквально все ниши. Они строят небольшие туристические виллы, сдают в аренду скутеры и машины, открывают кафе и магазины, — приводит слова мужчины АБН24.
На Бали все чаще можно увидеть гидов и экскурсоводов из России, многие из которых зарабатывают значительные суммы, оставляя местных без дохода. В связи с этим балийцы стали менее радушными к приезжим и начали относиться к иностранцам с осторожностью и даже агрессией.
Несмотря на это направление все равно популярно у туристов. В августе в расписании авиакомпании «Аэрофлот» появились прямые рейсы на остров. Как могут прямые рейсы повлиять на стоимость перелета, когда лучше поехать на остров и во сколько обойдется отдых — в материале «Вечерней Москвы».