Почему жители Бали больше не рады туристам из России

Россиянин по имени Виталий Муравьев провел несколько месяцев на Бали, но в итоге решил вернуться на родину. Одной из причин этого стало плохое отношение местных жителей.

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Россиянин отметил, что еще в 2022 году туристов из России в Индонезии встречали с теплом и радушием. Это было обусловлено активным развитием туристической инфраструктуры на острове, и власти были довольны любыми отдыхающими с деньгами.

Тем не менее, вскоре ситуация изменилась. Россияне осознали, что страна подходит не только для отдыха, но и для ведения бизнеса. Застроившие местность российские релоканты лишили местных жителей основного источника дохода.

— С е й ч а с р у с с к и е з а н я л и б у к в а л ь н о в с е н и ш и . О н и с т р о я т н е б о л ь ш и е т у р и с т и ч е с к и е в и л л ы , с д а ю т в а р е н д у с к у т е р ы и м а ш и н ы , о т к р ы в а ю т к а ф е и м а г а з и н ы , — п р и в о д и т с л о в а м у ж ч и н ы АБН24.

На Бали все чаще можно увидеть гидов и экскурсоводов из России, многие из которых зарабатывают значительные суммы, оставляя местных без дохода. В связи с этим балийцы стали менее радушными к приезжим и начали относиться к иностранцам с осторожностью и даже агрессией.

Несмотря на это направление все равно популярно у туристов. В августе в расписании авиакомпании «Аэрофлот» появились прямые рейсы на остров. Как могут прямые рейсы повлиять на стоимость перелета, когда лучше поехать на остров и во сколько обойдется отдых — в материале «Вечерней Москвы».