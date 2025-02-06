Туристов на греческом острове Санторини предупредили об опасности

Власти Греции объявили чрезвычайное положение на острове Санторини после того, как в среду вечером там произошел наиболее мощный за последние несколько дней подземный толчок магнитудой 5,2. Об этом сообщает агентство AP.

По словам представителя греческого правительства Павлоса Маринакиса, на Санторини и близлежащие к нему острова направлены дополнительные силы пожарных, полиции, береговой охраны, а также медики и военные. На острове были закрыты школы, жителей предупредили об опасности оползней и рекомендовали им избегать портов и собраний в помещениях.

Чрезвычайное положение на острове будет действовать до 3 марта.

С воскресенья между Санторини и соседними островами были зафиксированы сотни подземных толчков, что по мнению греческих сейсмологов может предвещать крупное землетрясение или извержение вулкана, сопровождаемые появлением цунами.