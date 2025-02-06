Туроператоры объяснили, почему аэропорт в Сухуме будет убыточным

Ни одна иностранная авиакомпания не полетит в Сухум, а среди российских туристов восток Абхазии в принципе непопулярен, сказал НСН Алексан Мкртчян.

На востоке Абхазии, где планируют открыть аэропорт, есть большие проблемы с размещением туристов, властям страны стоило бы сначала построить 15-20 тысяч номеров, а только потом открывать аэропорт в Сухуме, заявил в эфире НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Глава Минтранса России Роман Старовойт ранее заявил, что регулярные рейсы в Сухум планируют запустить к началу летнего сезона. По его словам, тестовый полет в Сухум состоится 7 февраля. В октябре 2023 года конкурс на реконструкцию сухумского аэропорта выиграла российская компания «Инфраструктурное развитие». Информация об этом была размещена на сайте президента Абхазии. Мкртчян отметил, что туристы предпочтут аэропорту Сухума авиагавань в Адлере (Сочи).

« Н и о д н а р о с с и й с к а я а в и а к о м п а н и я н е п о д т в е р д и л а п о к а п о л е т ы в С у х у м . А э р о п о р т в С у х у м е н е б у д е т о с о б о в о с т р е б о в а н н ы м , п о т о м у ч т о и з т о г о ж е А д л е р а м о ж н о д о е х а т ь д о Г а г р ы б ы с т р е е , ч е м и з С у х у м а . П о р я д к а 7 5 % р о с с и я н о т д ы х а ю т в з а п а д н о й ч а с т и А б х а з и и и т о л ь к о 2 5 % - в в о с т о ч н о й . В в о с т о ч н о й ч а с т и с т р а н ы э л е м е н т а р н о н е т д о с т а т о ч н о г о ч и с л а о т е л е й , к о т о р о е н у ж н о д л я р о с с и й с к и х т у р и с т о в . Д а ж е е с л и т а м о т к р о е т с я а э р о п о р т , о с т а н а в л и в а т ь с я б у д е т н е г д е . Л ю д я м п р о щ е п р и л е т е т ь н а с а м о л е т е в С о ч и , к у д а , м е ж д у п р о ч и м , л е т а ю т р е й с ы б о л е е ч е м и з 5 0 г о р о д о в Р о с с и и , а т а к ж е и н о с т р а н н ы е а в и а к о м п а н и и . В С у х у м н и о д н а и н о с т р а н н а я а в и а к о м п а н и я н е п о л е т и т » , - с к а з а л с о б е с е д н и к Н С Н .

По его словам, сухумский аэропорт будет убыточным.

« Е с л и а э р о п о р т С у х у м а р а с с м а т р и в а т ь к а к к о м м е р ч е с к и й п р о е к т , т о о н б у д е т а б с о л ю т н о у б ы т о ч н ы м . М ы , в б и з н е с е , п р и в ы к л и з а в с е м в и д е т ь д е н ь г и : э т о л и б о н у ж н о , л и б о н е н у ж н о . В о т а э р о п о р т в С у х у м е т у р и с т и ч е с к о м у р ы н к у н е н у ж е н . С н а ч а л а н у ж н о н а ш и м д р у з ь я м и з А б х а з и и п о с т р о и т ь н е м е н ь ш е 1 5 - 2 0 т ы с я ч н о м е р о в , а т о л ь к о п о т о м о т к р ы в а т ь а э р о п о р т , а н е н а о б о р о т » , - о т м е т и л М к р т ч я н .

Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «Радиоточке НСН», что готовность аэропорта может подтвердить только Росавиация, поскольку Грузия сертифицировать его не станет. Летать в Сухум будут только россияне, и особого ажиотажа эксперт не ждет.