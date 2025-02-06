Туристку обокрали в самолете: вор похитил деньги из ручной клади

На авиарейсе из Китая в Сингапур воришка вытащил из чужой ручной клади 885 долларов. Его задержали, но вряд ли признают виновным – хитрец спрятал деньги на багажной полке рядом с собой.

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Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Scoot, следовавшего по маршруту из Чеджу в аэропорт Чанги. Дело было днем, и туристка бодрствовала, когда заметила, как мужчина начал передвигать ее вещи. Она сразу же потребовала оставить их в покое, и неизвестный ретировался. На всякий случай женщина проверила содержимое: оказалось, что ловкач успел вытащить наличные, которые были в затягивающемся шнурком мешочке.

О пропаже потерпевшая сообщила экипажу. После приземления сотрудники полиции аэропорта задержали злоумышленника, который оказался 30-летним гражданином Китая. Похищенных денег при нем не нашли. С помощью бортпроводников пропавшую пачку банкнот обнаружили в другом отделении для ручной клади – как раз рядом с тем местом, где во время полета сидел подозреваемый.

Свою причастность к находке тот отрицает. До назначенного на 13 февраля судебного разбирательства его выпустили под залог в 10 тыс. долларов. В случае признания виновным может последовать максимальное наказание – тюремное заключение сроком до трех лет.

Самолетные воры явно учитывают опыт своих предшественников. В прошлом году 52-летний китаец получил 8 месяцев тюрьмы за кражу на рейсе этого же авиаперевозчика. Он похитил ценности из вещей сразу у троих туристов, но следователи сумели доказать лишь один случай.

Ранее TourDom.ru писал, что россияне неоднократно лишались крупных сумм при перелетах. В частности, у туриста украли из ручной клади 9 тыс. евро, когда он летел стыковочным маршрутом Москва – Ереван – Афины. У другого пропали 10 тыс. долларов на рейсе Стамбул – Париж. Особенно внимательными советуют быть при ночных полетах.