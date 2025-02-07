Турист рассказал о растущем недовольстве на Бали к россиянам

Россиянин Виталий Муравьев, который провел на Бали несколько месяцев, рассказал о растущем недовольстве жителей острова из-за туристов из РФ. Об этом пишет АБН24.

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По его словам, он решил вернуться домой. Как отметил турист, в 2022 году россиян в Индонезии встречали очень гостеприимно, так как местные власти хотят развивать туристическую инфраструктуру.

По словам Муравьева, вскоре россияне увидели, что страна предоставляет возможности для бизнеса. Они вытеснили местное население из основных источников дохода.

« О н и с т р о я т н е б о л ь ш и е т у р и с т и ч е с к и е в и л л ы , с д а ю т в а р е н д у с к у т е р ы и м а ш и н ы , о т к р ы в а ю т к а ф е и м а г а з и н ы » , — п е р е ч и с л и л о н .

Муравьев добавил, что жители Бали стали менее дружелюбными, проявляют недоверие и даже агрессию к иностранцам.

Ранее россиянина задержали в аэропорту индонезийского острова Бали по подозрению в похищении и ограблении гражданина Украины.