Туристы в Испании часами стоят в очереди, чтобы попасть в отель

В Испании туристы столкнулись с огромными очередями в отелях из-за новых правил при регистрации постояльцев. Жалобы от отдыхающих поступают с Майорки, Ибицы, Тенерифе и других курортов страны. Отельеры повсеместно отмечают сбои и отказы системы регистрирования:

© tourdom.ru

« П о л н ы й б е с п о р я д о к : в д е н ь п р и е з д а т у р и с т о в с и с т е м а р у ш и т с я – в н е е н е в о з м о ж н о в о й т и , е с л и т о л ь к о н е 5 у т р а » .

« М ы б р о с и л и в з г л я д н а о ч е р е д ь н а с т о й к е р е г и с т р а ц и и о т е л я , о с т а в и л и с у м к и и п о ш л и ч е р е з д о р о г у в б л и ж а й ш и й п а б » – т а к т у р и с т ы о т р е а г и р о в а л и н а х а о с , п р о и с х о д я щ и й в л о б б и г о с т и н и ц ы .

Владельцы средств размещения говорят о массовом разочаровании постояльцев и участившихся случаях отказов от бронирования при запросе дополнительных данных.

С конца прошлого года гостиницы, а также фирмы по прокату автомобилей обязали предоставлять Министерству внутренних дел Испании подробную информацию о своих клиентах. В список входит 42 позиции, которые необходимо заполнить на стойке администратора. Помимо стандартных паспортных данных, необходимо указать подробный адрес места жительства, номера мобильного и стационарного домашнего телефона, сведения о банковской карте и счетах. Зачем-то понадобилось знать род занятий, название и адрес компании-работодателя. МВД также интересует семейное положение и отношения между совместно прибывшими в отель, а еще их личные данные.

В туристическом секторе новые правила рассматривают как «антитуристические». А в Министерстве туризма страны обеспокоены, что столь подробные и «чувствительные» персональные данные могут попасть в руки злоумышленников. Отельеры настаивают на получение компенсаций от властей за дополнительно потраченное время на «бумажную» работу и требуют пересмотра новых правил.

Ранее TourDom.ru писал, что в Испании турбизнес обязали зарегистрироваться в Министерстве внутренних дел, ежедневно передавать данные о туристах и хранить информацию в течение 3 лет. За нарушение новых правил установили штрафы до 30 тыс. евро.