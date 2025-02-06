Туристы в Испании часами стоят в очереди, чтобы попасть в отель
В Испании туристы столкнулись с огромными очередями в отелях из-за новых правил при регистрации постояльцев. Жалобы от отдыхающих поступают с Майорки, Ибицы, Тенерифе и других курортов страны. Отельеры повсеместно отмечают сбои и отказы системы регистрирования:
«Полный беспорядок: в день приезда туристов система рушится – в нее невозможно войти, если только не 5 утра».
«Мы бросили взгляд на очередь на стойке регистрации отеля, оставили сумки и пошли через дорогу в ближайший паб» – так туристы отреагировали на хаос, происходящий в лобби гостиницы.
Владельцы средств размещения говорят о массовом разочаровании постояльцев и участившихся случаях отказов от бронирования при запросе дополнительных данных.
С конца прошлого года гостиницы, а также фирмы по прокату автомобилей обязали предоставлять Министерству внутренних дел Испании подробную информацию о своих клиентах. В список входит 42 позиции, которые необходимо заполнить на стойке администратора. Помимо стандартных паспортных данных, необходимо указать подробный адрес места жительства, номера мобильного и стационарного домашнего телефона, сведения о банковской карте и счетах. Зачем-то понадобилось знать род занятий, название и адрес компании-работодателя. МВД также интересует семейное положение и отношения между совместно прибывшими в отель, а еще их личные данные.
В туристическом секторе новые правила рассматривают как «антитуристические». А в Министерстве туризма страны обеспокоены, что столь подробные и «чувствительные» персональные данные могут попасть в руки злоумышленников. Отельеры настаивают на получение компенсаций от властей за дополнительно потраченное время на «бумажную» работу и требуют пересмотра новых правил.
Ранее TourDom.ru писал, что в Испании турбизнес обязали зарегистрироваться в Министерстве внутренних дел, ежедневно передавать данные о туристах и хранить информацию в течение 3 лет. За нарушение новых правил установили штрафы до 30 тыс. евро.