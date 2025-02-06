Как повлияет на туризм открытие аэропорта в Сухуме

Скорейшее открытие международного аэропорта в Сухуме, который не работал более 30 лет, будет существенно способствовать развитию туризма в Абхазии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунбой.
"Это (скорейшее открытие аэропорта в Сухуме - прим. ТАСС) будет существенно способствовать развитию туризма, посещению Абхазии - жемчужины бывшего Советского Союза с точки зрения природы. И очень популярного места для всех россиян", - сказал Лавров.
Ранее Гунба заявлял, что реконструкция аэропорта является одним из важных инфраструктурных проектов, которые Абхазия и РФ реализуют совместно. Реконструкция предполагает два этапа, инвестиции в их реализацию составят порядка 30 млрд рублей. При этом готовность приема самолетов планируется обеспечить к 1 мая.
Реконструкцией аэропорта в Сухуме занимается российская компания "Инфраструктурное развитие", с которой 27 октября 2023 года правительство Абхазии заключило соглашение о государственно-частном партнерстве. По этому соглашению государство сохраняет в собственности аэродром, аэродромную инфраструктуру, историческое здание аэровокзала. Также сохранится статус объекта двойного назначения и название Международный аэропорт г. Сухума им. В. Г. Ардзинбы.
Расположенный в 18 км от столицы Абхазии аэропорт не функционирует с момента окончания грузино-абхазской войны по решению Международной организации гражданской авиации. В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. зимой. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов как со стороны моря, так и со стороны гор.