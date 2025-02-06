Как повлияет на туризм открытие аэропорта в Сухуме

Скорейшее открытие международного аэропорта в Сухуме, который не работал более 30 лет, будет существенно способствовать развитию туризма в Абхазии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунбой.

" Э т о ( с к о р е й ш е е о т к р ы т и е а э р о п о р т а в С у х у м е - п р и м . Т А С С ) б у д е т с у щ е с т в е н н о с п о с о б с т в о в а т ь р а з в и т и ю т у р и з м а , п о с е щ е н и ю А б х а з и и - ж е м ч у ж и н ы б ы в ш е г о С о в е т с к о г о С о ю з а с т о ч к и з р е н и я п р и р о д ы . И о ч е н ь п о п у л я р н о г о м е с т а д л я в с е х р о с с и я н " , - с к а з а л Лавров.

Ранее Гунба заявлял, что реконструкция аэропорта является одним из важных инфраструктурных проектов, которые Абхазия и РФ реализуют совместно. Реконструкция предполагает два этапа, инвестиции в их реализацию составят порядка 30 млрд рублей. При этом готовность приема самолетов планируется обеспечить к 1 мая.

Реконструкцией аэропорта в Сухуме занимается российская компания "Инфраструктурное развитие", с которой 27 октября 2023 года правительство Абхазии заключило соглашение о государственно-частном партнерстве. По этому соглашению государство сохраняет в собственности аэродром, аэродромную инфраструктуру, историческое здание аэровокзала. Также сохранится статус объекта двойного назначения и название Международный аэропорт г. Сухума им. В. Г. Ардзинбы.

Расположенный в 18 км от столицы Абхазии аэропорт не функционирует с момента окончания грузино-абхазской войны по решению Международной организации гражданской авиации. В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. зимой. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов как со стороны моря, так и со стороны гор.