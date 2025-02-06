Стало известно, какая авиакомпания первой полетит из России в Абхазию

Открытие регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией ожидается к лету. Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится 7 февраля, рассказал глава Минтранса Роман Старовойт.
«Мы рассчитываем, что в преддверии туристического сезона 2025 года откроем регулярное авиационное сообщение. Для нас очень важно иметь транспортное сообщение с Абхазией», – уточнил министр.
Рейсы в республику планирует выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро». Ее парк в основном состоит из самолетов CRJ 200, дальность полета которых составляет 2600 км. Впрочем, из каких аэропортов готовятся программы в Абхазию, не уточняется.
Также, по словам Романа Старовойта, как минимум еще две авиакомпании проявили интерес к полетам в Сухум.
Ранее TourDom.ru писал, что накануне Абхазию посетил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он заявил, что аэропорт Сухума должен начать принимать регулярные рейсы из регионов России в мае. Еще одна важная задача – расширение пропускной способности пункта Псоу. Сейчас он рассчитан на 28 тыс. человек и 1,5 тыс. автомобилей в сутки, что гораздо ниже реального потока, особенно в туристический сезон. Это самый загруженный КПП в РФ. Для его расширения выделено 10 млрд руб.