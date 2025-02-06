На Бали хотят предложить туристам бонус к билету в храм

На Бали рассматривают идею внедрить новый принцип страхования иностранцев. Суть инициативы: каждый покупающий билет на посещение достопримечательности автоматически получает страховой полис, который будет действовать на всем острове. Финансировать проект предложено за счет денег правительства и сборов за вход на туристические объекты. При этом нет определенности, каковы будут величина покрытия рисков и срок действия страховки.

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За новшество ратуют власти туристического местечка Улувату. Они считают, что это увеличит турпоток в местный храм и популярность других подобных мест, а также пополнит региональный бюджет. И напомнили, что в таком случае туристы поймут, за что они платят 150 тыс. индонезийских рупий (890 руб.) в виде налога на туризм на Бали. Есть и гуманитарный аспект – полис защитит тех отдыхающих, которые не позаботились о страховании жизни самостоятельно. Не секрет, что россияне нередко попадают с травмами в больницы и не могут оплатить лечение.

Идея вполне могла бы понравиться гостям острова, если ее реализация не приведет к повышению цен. Входная плата для иностранцев в храм Пура Улувату составляет 50 тыс. рупий, для детей 6–12 лет – 30 тыс. Для посещения шоу с танцем кечак надо заплатить еще 150 тыс. рупий. Значительно дороже обходится посещение храма Пура Бесаких на склоне горы Анунг. По отзывам в соцсетях, кроме билетов за 150 тыс. рупий, туристов заставляли отдать 100 тыс. за подношение к богам, а затем настойчиво просили оставить еще и пожертвование храму.

В пабликах сетуют, что для туристов в Индонезии повсеместно устанавливают дополнительные сборы. В частности, для посещения острова Нуса-Пенида, что рядом с Бали, необходим входной билет стоимостью 25 тыс. рупий для взрослого и 15 тыс. за ребенка.

Ранее TourDom.ru писал, что в Таиланде приняли решение ввести в 2025 году туристический сбор в 300 батов (860 руб.). Из этой суммы 60 батов пойдут на страховку для путешественников. Полис будет действовать 30 дней с покрытием до 500 тыс. батов при получении травм.