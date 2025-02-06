В России появится новый рейс в Израиль

Авиакомпания «Азимут» объявила о запуске с 30 марта нового рейса – А4 5023/5024 из Сочи в Тель-Авив. Он будет выполняться по воскресеньям на лайнере SSJ 100. Продажи уже открыты. Цена билета в аэропорт Бен-Гурион – от 37 тыс. руб. round trip. Таким образом, по вторникам, четвергам и воскресеньям улететь из Адлера в Израиль можно будет дважды в день, в остальные дни только утром.

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Помимо Сочи, в Тель-Авив можно добраться из Москвы. Ту-204 авиакомпании Red Wings возит пассажиров по маршруту из аэропортов Домодедово (по понедельникам, средам, четвергам) и Жуковский (по вторникам, субботам и воскресеньям). Стоимость билетов – от 48 тыс. руб. туда и обратно без багажа.

В марте прошлого года Red Wings начала летать в израильскую столицу из Санкт-Петербурга, однако в зимнем расписании – 2024/2025 этого рейса нет. Как минимум до весны перевозку по маршруту Москва – Тель-Авив приостановила израильская авиакомпания El Al, летавшая 7 раз в неделю. Причиной стала авиакатастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» в казахстанском Актау 25 декабря прошлого года.

В Израиле надеются, что ближе к летнему туристическому сезону полетов между двумя странами станет больше. Посольство в Москве в конце января обратилось в Минэкономразвития РФ с просьбой снять ограничения на продажу туров в Израиль – мол, с безопасностью в стране все в порядке. Это поможет запустить рейсы из России в курортный Эйлат, которые в случае положительного решения России могут появиться в расписании в марте или апреле. В полетах заинтересованы как минимум две авиакомпании – «Азимут» и Red Wings.

Напомним, до пандемии коронавируса Россия занимала второе место по турпотоку в Израиль.