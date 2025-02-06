В России вырос спрос на отдых за границей

В январе 2025 года спрос россиян на отдых за рубежом вырос на 40 процентов относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили специалисты Российского союза туриндустрии (РСТ). В распространенном пресс-релизе, с которым ознакомилась «Лента.ру», аналитики рассказали, что среди российских путешественников спрос на зарубежные страны начал восстанавливаться спустя несколько падения интереса.

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« С е й ч а с м ы в и д и м з н а ч и т е л ь н ы й р о с т р а н н е г о б р о н и р о в а н и я п о с р а в н е н и ю с 2 0 2 4 г о д о м . П р и ч е м у ж е д о в о л ь н о а к т и в н о п о к у п а ю т с я т у р ы н а н о в о г о д н и е п р а з д н и к и 2 0 2 5 - 2 0 2 6 г о д о в . Т о е с т ь р о с с и й с к и е т у р и с т ы с т а л и у в е р е н н е е п л а н и р о в а т ь з а р у б е ж н ы е п о е з д к и , с т р е м я с ь з а ф и к с и р о в а т ь в ы г о д н ы е у с л о в и я и г а р а н т и р о в а т ь с е б е о т д ы х и м е н н о т а м , г д е о н и х о т я т » , — ц и т и р у е т РСТ коммерческого директора YouTravel.me Валерия Бритауса.

В РСТ заметили, что самым популярным направлением в январе 2025 года оказались Мальдивы, которые посетили 13 процентов туристов. За Мальдивами, как рассказали в Союзе, следуют Марокко (11,5 процента), Киргизия (10 процентов), Турция (9 процентов), Грузия (8 процентов) и Шри-Ланка (6 процентов). Сообщается, что приток туристов в эти направления был обеспечен благодаря комфортным погодным условиям в зимний период и разнообразию предложений.

При этом Бритаус подчеркнул, что россияне все же чаще предпочитают внутренний туризм: по его словам, соотношение спроса на отдых внутри страны и за границей составляет 65 процентов к 35 процентам в пользу отдыха в России.

Указанные данные подтвердила также руководитель направления сборных туров RussiaDiscovery Ксения Рубцова также отмечает растущий интерес к зарубежным поездкам.

« Т р а д и ц и о н н о п о д а в л я ю щ а я ч а с т ь н а ш и х п р о г р а м м п р и х о д и т с я н а Р о с с и ю . У н а с б о л е е 2 0 0 м а р ш р у т о в н а К а м ч а т к у , А л т а й , Б а й к а л , п л а т о П у т о р а н а , Ш а н т а р с к и е о с т р о в а и е щ е д е с я т к и м е с т . З а р у б е ж н ы е н а п р а в л е н и я п о я в и л и с ь т о л ь к о в п р о ш л о м г о д у , п р е д л а г а е м э к з о т и ч е с к и е , э т н о г р а ф и ч е с к и е , п о з н а в а т е л ь н ы е т у р ы , в т о м ч и с л е а к т и в н ы е , д ж и п - т у р ы , а в т о э к с п е д и ц и и . Э т о М а д а г а с к а р , П а к и с т а н , Я п о н и я , Н е п а л , Н а м и б и я , М е к с и к а » , — с о о б щ и л а о н а .

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что количество туристических поездок россиян за границу в 2024 году выросло на 15,4 процента. По данным АТОР, в 2024 году россияне посещали в Турцию (6,7 миллиона поездок), ОАЭ (1,9 миллиона), Китай (1,8 миллиона), Таиланд (1,7 миллиона), Абхазию (1,5 миллиона) и Египет (1,4 миллиона).