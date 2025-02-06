Сколько иностранных туристов принял Хайнань за новогодние каникулы

Южная китайская провинции Хайнань за минувшую неделю выходных по случаю Нового года по лунному календарю приняла порядка 22 тыс. туристов из-за рубежа. Такие статистические данные публикует газета "Хайнань жибао".

При этом общий международный туристический поток в провинции через границу в оба направления составил 50 тыс. человек, что на 10% выше показателя, зафиксированного во время прошлогодних новогодних каникул. С 28 января по 4 февраля международный аэропорт города Хайкоу Мэйлань обслужил порядка 33 тыс. пассажиров. Что касается аэропорта курортного города Санья Феникс, то его турпоток составил 17 тыс. человек. Администрации этих аэропортов заблаговременно приняли ряд мер в целях ускорения процесса прохождения пассажирами процедур проверки и досмотра.

Власти Хайнаня в последние годы постоянно расширяют сеть международных маршрутов основных аэропортов провинции и наращивают турпоток, чему способствует, в частности, политика безвизового режима. К настоящему моменту открыты перелеты по 70 международным и региональным маршрутам, которые охватывают страны Азии, Австралию, Новую Зеландию и Европу. Пропускная способность на международных рейсах трех крупнейших аэропортов Хайнаня - Мэйлань, Феникс и Боао - с начала года превысила 240 тыс. пассажиров, а общее количество обслуженных рейсов по международным направлениям составило более 1,7 тыс.

Новый год по лунному календарю, или, как его называют в Китае, чуньцзе (Праздник весны), наступил в ночь с 28 на 29 января. Выходные дни продлились в этом году до 4 февраля. "Золотая неделя" выходных по случаю чуньцзе для китайцев - это традиционное время для путешествий как по стране, так и за рубеж. Остров Хайнань традиционно пользуется огромной популярностью.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.