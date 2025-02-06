Туристы не могут вылететь в Дубай уже 19 часов

В Волгограде почти на сутки откладывается вылет самолета авиакомпании flydubai в ОАЭ. Boeing 737, выполняющий рейс FZ-962, должен был отправиться в Дубай 5 февраля в 23:35. Но в 21:38 в аэропорту Гумрак ввели план «Ковер» и воздушную гавань по решению Росавиации закрыли для обеспечения безопасности полетов.

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Из-за этого борт, летевший из Арабских Эмиратов, который должен был приземлиться в 22:35, ушел на запасной аэродром в Самаре. В Волгоград он не прибыл до сих пор, несмотря на то что аэропорт возобновил работу в штатном режиме сегодня с 05:30. Очевидно, у экипажа закончилось рабочее время и самолет отправят после отдыха пилотов.

Согласно онлайн-табло рейс FZ-961 из Дубая (точнее, уже из Самары) должен прибыть в Волгоград в 18:10, а обратный вылет в ОАЭ пока назначен на 19:10.

Ранее TourDom.ru писал, что задержки из-за плана «Ковер» в аэропорту Казани достигли 7 часов.