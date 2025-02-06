Жареные крокодилы и тайский массаж: как можно отдохнуть в Таиланде

Российская туристка побывала в тайской Паттайе и описала поход в местный спа-центр фразой «болело все тело». Своими впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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« М ы п о е х а л и , к а к э т о р а н ь ш е н а з ы в а л о с ь , д и к а р я м и : с а м и к у п и л и а в и а б и л е т ы , с а м и и с к а л и и б р о н и р о в а л и о т е л ь , с а м и в ы б и р а л и с е б е р а з в л е ч е н и я , — н а п и с а л а а в т о р п у б л и к а ц и и . — П е р в ы е в п е ч а т л е н и я : б а н я , п р и ч е м п а р н а я ! Т е м , к т о п л о х о п е р е н о с и т ж а р у , я б ы п о р е к о м е н д о в а л а и с к а т ь ч т о - н и б у д ь п о п р о х л а д н е е » .

Путешественница отметила, что вместе с мужем они остановились в недорогом отеле Bella Villa Metro, который располагался близко к центру.

« Т а м ж е б о л ь ш о й р ы н о к у л и ч н о й е д ы , — п р о д о л ж и л а о н а . — И ч е г о т а м т о л ь к о н е т ! Ж а р е н ы е к р о к о д и л ы , и х ж а р я т п р я м о п р и в а с , ж а р е н ы е к р е в е т к и , б л ю д а н а ц и о н а л ь н о й к у х н и , с у п ы , д а ж е ч т о - т о и з н а с е к о м ы х » .

Более того, супруги сходили на тайский массаж в спа-центр Health Land.

« П р о м я л и н а с з д о р о в о ! С н е п р и в ы ч к и в с е т е л о б о л е л о , н о , г о в о р я т , п о л е з н о » , — п о я с н и л а т у р и с т к а .

Ранее стало известно, что врачи нашли паразита под кожей россиянина, который провел отпуск в Таиланде. Это оказалась так называемая мигрирующая личинка — Larva migrans. Паразит мог попасть под кожу жителя Забайкальского края из песка на пляже.