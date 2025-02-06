Генконсул РФ напомнил правила посещения Турции для туристов

Генконсул РФ в Стамбуле напомнил правила посещения Турции для туристов
Проблемы с россиянами в Турции часто возникают по причине самих туристов. Их можно избежать, если следовать элементарным правилам: заблаговременно ознакомиться с порядком въезда в страну и оформить полис медицинского страхования, сообщил ТАСС генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов в преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.
«С сожалением приходится признать, что немалая часть проблемных ситуаций с росгражданами в Турции возникает по причине самих россиян: их невнимательности, несоблюдения элементарных правил поведения и отсутствия заблаговременной [до въезда в страну] проработки важных нюансов своего пребывания. В этой связи мы настоятельно рекомендуем перед поездкой внимательно ознакомиться с порядком въезда и пребывания в Турции, проверить срок действия загранпаспорта [должен быть действителен не менее 120 дней на дату въезда], оформить полис медицинского страхования. Кроме того, с учетом сложностей с платежами необходимо иметь с собой в достаточном количестве наличные денежные средства», — сказал дипломат.
По его словам, генконсульство готово оказать всяческую помощь россиянам при возникновении проблемных ситуаций.
«Нами не ведется какой-либо строгой статистики количества и характера происшествий, в отношении которых загранучреждением предпринимаются те или иные меры реагирования. Но их достаточно много с учетом значительного числа проживающих, пребывающих здесь с туристическими, деловыми, частными целями и следующих транзитом через один из крупнейших - стамбульский авиаузел - росграждан, все они требуют оперативного консульского реагирования», — отметил Буравов.
В целом генконсульство РФ в Стамбуле осуществляет прием граждан по всему спектру консульских услуг.
«Наиболее востребованными из них в настоящее время являются оформление и выдача загранпаспортов, вопросы гражданства, включая проверку его наличия, и нотариальные услуги», — сообщил генеральный консул.