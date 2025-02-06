Генконсул РФ напомнил правила посещения Турции для туристов

Проблемы с россиянами в Турции часто возникают по причине самих туристов. Их можно избежать, если следовать элементарным правилам: заблаговременно ознакомиться с порядком въезда в страну и оформить полис медицинского страхования, сообщил ТАСС генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов в преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.

© РИА Новости

« С с о ж а л е н и е м п р и х о д и т с я п р и з н а т ь , ч т о н е м а л а я ч а с т ь п р о б л е м н ы х с и т у а ц и й с р о с г р а ж д а н а м и в Т у р ц и и в о з н и к а е т п о п р и ч и н е с а м и х р о с с и я н : и х н е в н и м а т е л ь н о с т и , н е с о б л ю д е н и я э л е м е н т а р н ы х п р а в и л п о в е д е н и я и о т с у т с т в и я з а б л а г о в р е м е н н о й [ д о в ъ е з д а в с т р а н у ] п р о р а б о т к и в а ж н ы х н ю а н с о в с в о е г о п р е б ы в а н и я . В э т о й с в я з и м ы н а с т о я т е л ь н о р е к о м е н д у е м п е р е д п о е з д к о й в н и м а т е л ь н о о з н а к о м и т ь с я с п о р я д к о м в ъ е з д а и п р е б ы в а н и я в Т у р ц и и , п р о в е р и т ь с р о к д е й с т в и я з а г р а н п а с п о р т а [ д о л ж е н б ы т ь д е й с т в и т е л е н н е м е н е е 1 2 0 д н е й н а д а т у в ъ е з д а ] , о ф о р м и т ь п о л и с м е д и ц и н с к о г о с т р а х о в а н и я . К р о м е т о г о , с у ч е т о м с л о ж н о с т е й с п л а т е ж а м и н е о б х о д и м о и м е т ь с с о б о й в д о с т а т о ч н о м к о л и ч е с т в е н а л и ч н ы е д е н е ж н ы е с р е д с т в а » , — с к а з а л д и п л о м а т .

По его словам, генконсульство готово оказать всяческую помощь россиянам при возникновении проблемных ситуаций.

« Н а м и н е в е д е т с я к а к о й - л и б о с т р о г о й с т а т и с т и к и к о л и ч е с т в а и х а р а к т е р а п р о и с ш е с т в и й , в о т н о ш е н и и к о т о р ы х з а г р а н у ч р е ж д е н и е м п р е д п р и н и м а ю т с я т е и л и и н ы е м е р ы р е а г и р о в а н и я . Н о и х д о с т а т о ч н о м н о г о с у ч е т о м з н а ч и т е л ь н о г о ч и с л а п р о ж и в а ю щ и х , п р е б ы в а ю щ и х з д е с ь с т у р и с т и ч е с к и м и , д е л о в ы м и , ч а с т н ы м и ц е л я м и и с л е д у ю щ и х т р а н з и т о м ч е р е з о д и н и з к р у п н е й ш и х - с т а м б у л ь с к и й а в и а у з е л - р о с г р а ж д а н , в с е о н и т р е б у ю т о п е р а т и в н о г о к о н с у л ь с к о г о р е а г и р о в а н и я » , — о т м е т и л Б у р а в о в .

В целом генконсульство РФ в Стамбуле осуществляет прием граждан по всему спектру консульских услуг.