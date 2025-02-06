«В России гораздо лучше». Турист рассказал о поездке в Японию

Тревел-блогер Александр Мазуров побывал в Японии и описал поездку фразой «в России гораздо лучше». Своими впечатлениями от путешествия он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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« К о н е ч н о , в Я п о н и и к р а с и в о , — н а п и с а л а в т о р п у б л и к а ц и и . — Н о с к а з а т ь , ч т о э т а п р и р о д а у д и в л я е т п о с л е Р о с с и и , н е л ь з я . В о з м о ж н о , с к а з ы в а е т с я м о й б о л ь ш о й о п ы т п у т е ш е с т в и й п о н а ш е й с т р а н е » .

По словам Мазурова, природа в Японии очень напоминает Камчатку, Сахалин, Курилы, только словно меньшего масштаба и разнообразия.

Путешественник назвал еще один момент, который стоит учитывать относительно японской природы. Речь идет о ее «причесанности».

« М н о г и е м е с т а о б л а г о р о ж е н ы , с д е л а н ы с м о т р о в ы е п л о щ а д к и , п р о л о ж е н ы д е р е в я н н ы е т р о п ы , — п о я с н и л о н . — П л ю с ы э т о г о — в е з д е ц и в и л ь н о , у х о ж е н н о , с т о я т в е н д и н г о в ы е а в т о м а т ы . И з м и н у с о в — о к а з а т ь с я в " д и к о й п р и р о д е " о ч е н ь с л о ж н о . Н а в е р н о , о н а з д е с ь т о ж е е с т ь , н о т о ч н о н е в р а м к а х т у р и с т и ч е с к и х м а р ш р у т о в » .

Ранее стало известно, что в 2024 году турпоток в Японию вырос в 2,3 раза вопреки санкциям, которые страна ввела против России. Всего за минувший год ее посетили 99,3 тысячи российских туристов. Это на 136,6 процента больше, чем в 2023-м. Тогда их число составило 41,96 тысячи человек.