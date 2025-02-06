«Скорее всего, нас убьют». Чем привлекает Мексика, несмотря на опасность

Согласно Мексика входит в список стран с высокими рисками для путешествий. В исследовании говорится, что деятельность наркокартелей проникает во многие уровни мексиканской экономики и общества, а конфликты между членами банд происходят даже в туристических районах. Несмотря на это, россияне продолжают ездить в латиноамериканскую страну, восхищаться ее культурой, пробовать острые такос с текилой и удивляться местным парадоксам. Что их так привлекает в Мексике — в материале «Ленты.ру».

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В Мексике регулярно похищают туристов, но это их не останавливает от поездок

Global Guardian не просто так включили Мексику в свой рейтинг самых опасных стран мира для туристов. Похищения и трагические события с участием иностранцев случаются там с пугающей регулярностью.

В январе 2025 года местный наркокартель освободил похищенную ранее супружескую пару россиян — Татьяну и Даниила Алтынцевых — и их двух детей. После поездки на Кубу соотечественники решили отправиться в Мексику и посетить крайне опасный для туристов город Рейноса, где в 2009 году обнаружили самый большой за всю историю страны подпольный склад оружия.

По приезде туда пара перестала выходить на связь. Вскоре неизвестные написали с мексиканского номера их родственнице, живущей в США, и потребовали у нее выкуп в размере 7,6 тысячи долларов (около 759 тысяч рублей). После получения всей суммы Алтынцевых отпустили на свободу.

Другая громкая история похищения произошла в марте 2024 года. 23-летнюю москвичку Марию Ригович похитили в том же городе Рейноса. Путешественница отправилась туда с семьей мексиканцев на автомобиле, а позже прислала своему мужу сообщение о том, что их преследуют вооруженные бандиты из местного картеля. Спустя три часа с ее телефона пришло требование о выкупе в размере 1,5 тысячи долларов (около 149 тысяч рублей). Незадолго до того как девушка перестала выходить на связь, она записала аудиосообщение.

« Р е б я т , я э т о з а п и с ы в а ю н а с л у ч а й , е с л и я у м р у . П о ж а л у й с т а , п о м о л и т е с ь з а н а с , я в а с в с е х о ч е н ь л ю б л ю . С к о р е е в с е г о , н а с у б ь ю т » , — М а р и я Р и г о в и ч , п о х и щ е н н а я в М е к с и к е р о с с и я н к а .

Супруг Ригович перевел деньги на указанную карту, после чего у него запросили еще 900 долларов, которые он также отправил. Россиянку позже освободила местная полиция во время спецоперации.

Не так благополучно закончилась история двух американок — Зары Халл и Кейли Питце, которые отдыхали на курорте Канкун со своими молодыми людьми летом 2024 года. Девушки выпили воды в баре у бассейна и обе потеряли сознание. Вскоре у Халл случился припадок с судорогами и рвотой, ее пришлось отправить в больницу. Вторая туристка осталась в отеле, но приходила в себя весь следующий день.

В больнице у иностранцев потребовали 10 тысяч долларов (около 999 тысяч рублей) за осмотр, постановку диагноза и назначенное лечение. Семья девушки перевела деньги, но на следующее утро потребовалась еще большая сумма. Родным пришлось договариваться с сотрудниками посольства США в Мексике, чтобы вернуть Халл на родину.

Мать парня пострадавшей предположила, что туристок могли опоить наркотиками, чтобы похитить, продать в рабство или на органы. По словам женщины, им объяснили, что в Мексике это распространенная практика.

«Мексика одновременно восхищает и пугает»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, которая поехала в Мексику со своим молодым человеком в начале 2025 года, отметила, что привыкнуть к этой стране с первых минут у нее не получилось — Мексика одновременно ее восхищает и пугает.

« Я н е и с к л ю ч а ю , ч т о з д е с ь н е в е р о я т н а я п р и р о д а , я р к а я к у л ь т у р а и , в о з м о ж н о , в п о л н е д о б р о ж е л а т е л ь н ы е л ю д и , н о в м е с т е с т е м — п о с т о я н н о е о щ у щ е н и е у г р о з ы . И п о ч е м у - т о и м е н н о е е я ч у в с т в у ю в п о л н о й м е р е . З н а е т е , ч т о с а м о е с т р а ш н о е в м о е м с л у ч а е ? Ч т о к а ж д ы й д е н ь , п р о в е д е н н ы й в э т о й с т р а н е , м н е к а ж е т с я , ч т о м о я ж и з н ь " н а м у ш к е " » , — М а р и н а Е р ш о в а , р о с с и й с к а я т р е в е л - б л о г е р ш а .

Россиянка добавила, что из-за постоянного чувства опасности она даже перестала спать по ночам. Путешественница пояснила, что в стране у наркокартелей есть большое влияние, а прямо сейчас в штате Синалоа идет война двух картелей за власть в городе Кульякан. По ее словам, насилие в Мексике поражает своей безнаказанностью.

Другая тревел-блогерша, Елизавета, выразила мнение, что не во всех мексиканских городах одинаково небезопасно.

« М е р и д а в р е й т и н г е б е з о п а с н е е м н о г и х е в р о п е й с к и х г о р о д о в . В с т о л и ц е , М е х и к о , н и к т о н е б е г а е т c п и с т о л е т о м , о д н а к о в б е д н ы е р а й о н ы з а х о д и т ь н е с т о и т . П о х и щ е н и я б ы в а ю т , н о н е р а н д о м н о в с е х п о д р я д , п р о с т о п о м н и т е э л е м е н т а р н о , ч т о д е в у ш к а м п о с л е 2 2 : 0 0 о д н и м л у ч ш е н е в ы х о д и т ь . С у д я п о с и т у а ц и и в м и р е , в Е в р о п е э т о е щ е б о л е е а к т у а л ь н о с е й ч а с , н а п р и м е р , в П а р и ж е » , — Е л и з а в е т а , а в т о р т р е в е л - б л о г а « У д и в и т е л ь н а я М е к с и к а » .

Россиян шокировали мексиканская грязь, сильные запахи и хаос

Первое, что бросается в глаза в Мексике, — сильная грязь, призналась Ершова.

« Р е а л ь н о м н о г о г р я з и , п ы л и , п а к е т о в , п л о х и х д о р о г , о т к р ы т ы х м у с о р н ы х б а к о в и в м е с т е с н и м и — м у х и , в о н ю ч и е , п р и с т а в у ч и е м у х и . . . Т а к о е о щ у щ е н и е , ч т о т у т с м е ш а л и с ь с о ч н ы е к р а с к и с п ы л ь ю , и п о л у ч и л а с ь э т а с а м а я М е к с и к а » , — М а р и н а Е р ш о в а , р о с с и й с к а я т р е в е л - б л о г е р ш а .

На улицах мексиканских городов туристка заметила много бродячих собак, рынков, где можно найти все — «от гуавы до пластиковых католических куколок в виде Иисуса», людей, которые без стеснения танцуют сальсу прямо на тротуаре, и американских туристов «с большими животами и толстыми кошельками».

Кроме того, путешественница обратила внимание на сильные запахи.

« С р а з у п о ч у в с т в о в а л и з а п а х ж а р е н о й к а р т о ш к и , с м е ш а н н о й с п ы л ь ю , г н и л ы х ф р у к т о в , с т а р ы х м а ш и н , а т о ч н е е в ы х л о п о в , и е щ е ч е г о - т о , ч е г о я п о к а н е и д е н т и ф и ц и р о в а л а . И м е ж д у в с е м э т и м д е р ж и т с я с т а б и л ь н а я в о н ь . Д ы ш а т ь с л о ж н о и н е п р и я т н о » , — п о ж а л о в а л а с ь Е р ш о в а .

Россиянка добавила, что в Мексике чувствуется постоянный хаос, повсюду ходят солдаты с винтовками, а грязь соседствует с ярчайшей культурой.

Российскому тревел-блогеру Александру Мексика чем-то напомнила Египет. Он отметил, что в обеих этих странах водители не соблюдают правила дорожного движения и включают поворотники «только по праздникам», а пешеходы бесцеремонно выходят на проезжую часть и ждут, что их будут пропускать.

Александр также обратил внимание на отзывчивость мексиканцев.

« З д е с ь , к а к и в Е г и п т е , т е б е в с е г д а р а д ы п о м о ч ь , д а ж е е с л и в ы д р у г д р у г а с о в с е м н е п о н и м а е т е . У л ы б к а , п а р а ж е с т о в — и д е л о с д е л а н о » , — п о р а д о в а л с я о н .

С ним согласилась и автор тревел-блога «Блондинка в Мексике», которая уже несколько лет живет в этой стране.

« М е к с и к а н ц ы в с е г д а у л ы б ч и в ы е и п р и в е т л и в ы е . Д а ж е е с л и т ы о ч е н ь п л о х о г о в о р и ш ь н а и с п а н с к о м ( и л и н е г о в о р и ш ь в о о б щ е ) , о н и б у д у т с т а р а т ь с я т е б е п о м о ч ь и п о д с к а з а т ь » , — р а с с к а з а л а о н а .

Мексиканцев и россиян объединяет неприязнь к гринго и любовь к шашлыку

Несмотря на то что, на первый взгляд, Россия и Мексика — совершенно разные страны, у их жителей есть некоторые общие особенности характера и поведения, заметила тревел-блогерша Ершова.

Во-первых, она обратила внимание на их общую неприязнь к американцам, которых в Мексике называют гринго. По ее словам, жители этой латиноамериканской страны не понимают, как туристы из США могут проводить там отпуска, восхищаться пляжами и текилой, дешевой жизнью в роскошных отелях, но при этом свысока относиться к местным.

Еще одна вещь, которая, по мнению путешественницы, объединяет эти народы, — любовь к шашлыку.

« М я с о н а у г л я х с о п р о в о ж д а е т н а с н а м а й с к и х п р а з д н и к а х , л е т н и х в ы л а з к а х и п р о с т о д р у ж е с к и х в с т р е ч а х . В М е к с и к е ж е е с т ь с в о й " ш а ш л ы к " — э т о п а с т о р ( м а р и н о в а н н о е м я с о н а в е р т е л е ) , а с а д о и т а к о с с м я с о м » , — п о я с н и л а о н а .

Другая общая черта россиян и мексиканцев — патриотизм.

« М ы м о ж е м р у г а т ь с в о и п р а в и т е л ь с т в а , м а т е р и т ь с я н а д о р о г и , н о п о п р о б у й к т о - т о и з в н е к р и т и к о в а т ь Р о с с и ю и л и М е к с и к у — д е р ж и т е н а с с е м е р о ! » — з а м е т и л а Е р ш о в а .

Она добавила, что семейные ценности занимают важное место как в русской, так и в мексиканской культуре. По ее словам, мексиканцы готовы часами обсуждать дела своих многочисленных родственников, а их семейные праздники превращаются в фестиваль.

Мексиканские мужчины не скупятся на небанальные комплименты, а женщины презирают диеты

Тревел-блогерша предупредила своих соотечественниц, что мексиканцы настолько хороши, что «можно забыть, каково это — возвращаться к обычным мужчинам». Россиянка рассказала, что они не делают женщинам стандартные комплименты, а сравнивают их с солнцем, звездами и богинями, каких свет не видывал.

Помимо этого, мексиканцы не просто готовят еду, а создают кулинарные шедевры.

« У р о в е н ь т а к о й , ч т о н а ч и н а е ш ь м е ч т а т ь п о с т о я н н о е с т ь т о л ь к о м е к с и к а н с к у ю к у х н ю , п р и г о т о в л е н н у ю р у к а м и м а ч о ! А к т о п о с л е э т о г о з а х о ч е т с у п и з п а к е т а ? » — з а д а л а с ь в о п р о с о м а в т о р б л о г а .

Также путешественница подчеркнула, что мексиканцы любят всем сердцем.

« Э т о к а к у р а г а н — н е ж н ы й , н о м о щ н ы й . С н а ч а л а в ы б у д е т е в в о с т о р г е , а п о т о м н е с м о ж е т е в е р н у т ь с я к л ю д я м , у к о т о р ы х в м е с т о э м о ц и й — а й с б е р г » , — М а р и н а Е р ш о в а , р о с с и й с к а я т р е в е л - б л о г е р ш а .

А мексиканские женщины, по ее словам, легко балансируют между едой, тусовками, красотой и невероятным весельем и любят «лежать, задрав ноги, прикусывая жирные лепешки и запивая их сладкой колой». Россиянкам, которые сидят на диетах и едят по одному авокадо в день, мексиканки советуют «не сходить с ума и есть все подряд».

Ершова добавила, что у мексиканок философия жизни простая: еда — это счастье, а счастливые люди — красивые люди.

« И з н а е т е , я т у т п о х о д и л а , п о с м о т р е л а н а н и х и п о н я л а : о н о р а б о т а е т ! И в о т с и д и ш ь т ы р я д о м с э т о й к р а с о т к о й , к о т о р а я у м у д р я е т с я с л о п а т ь ц е л у ю т а р е л к у к е с а д и л ь и , з а п и т ь к о л о й , и п р и э т о м в ы г л я д и т о н а н а с т о я щ е й к р а с о т к о й с э к р а н а ! » — в о с х и т и л а с ь о н а .

Мексиканцы считают, что в России «выжить сложнее»

У большинства россиян Мексика ассоциируется с буррито, сомбреро и текилой. Тревел-блогер Александр во время своей поездки убедился, что это стереотипы, а на самом деле буррито — лишь фастфуд для туристов, вместо сомбреро мексиканцы носят бейсболки и ковбойские шляпы, а текила — далеко не единственный местный алкоголь. В каждом мексиканском регионе есть свой фирменный напиток: мескаль, пульке и даже вино.

Похожие мифы есть и у мексиканцев про Россию. Один из них в разговоре с Александром предположил, что в нашей стране всегда холодно, опасно выходить на улицу, медведи чуть ли не ходят по городам, а полицейские такие же строгие, как их мексиканские коллеги, только в шапках-ушанках.

Блогер добавил, что о России в Мексике знают мало и считают, что там «выжить сложнее».