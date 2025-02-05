Почему россияне стали реже ездить в Армению

Россияне стали реже ездить в Армению
Из первой десятки стран, в которые граждане России чаще всего ездили в прошлом году, отрицательную динамику показала Армения. Всего было зарегистрировано 970 тыс. поездок (деловых, рабочих, туристических, частных и т. д.), что на 12,5% меньше, чем в 2023-м.
По словам экспертов, в последнее время упала туристическая привлекательность Армении в целом.
«В Армении наблюдается общий спад въездного туризма. Не секрет, что турпакеты в нашу страну по сравнению с предыдущими годами значительно подорожали», – говорил агентству Sputnik председатель Ассоциации профессиональных гидов Армении Яша Соломонян.
Что касается россиян, то наши сограждане в последние три года чаще ехали не в саму Армению – они использовали Ереван как транзитный аэропорт для путешествий в другие страны, прежде всего Европы. И здесь, по всей видимости, и произошла просадка, отразившаяся на статистических показателях. Предложение расширилось – в прошлом году выросло количество перелетов в целом и стыковочных рейсов в частности, – а конкуренты Еревана усилились.
Прежде всего по транзитным преимуществам столицы Армении ударили соседи – Грузия и Азербайджан. Причем в обеих странах по итогам 2024 года зафиксировано увеличение числа посещений из России – на 21,5 и 26,8% соответственно. В прошлом году Red Wings и «Азимут» открыли новые рейсы из российских городов в Кутаиси (из которого можно выгодно улететь на лоукостерах в Европу). Также, как отмечали эксперты, популярностью в качестве транзитного хаба пользовался аэропорт Баку, откуда рейсами авиакомпании Azal российские туристы добирались в популярные европейские города.
Еще одним фактором, который хоть и незначительно, но тоже повлиял на отрицательную статистику Армении, стало возобновление прямого сообщения с Грузией в мае 2023 года. До этого многие россияне добирались до Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других городов через Армению и, соответственно, попадали в статистику посещения именно этой страны.
Впрочем, пока действуют антироссийские санкции на авиационные перевозки, роль Еревана как транзитного аэропорта будет в любом случае высокой. Мы проверили цены на билеты из Москвы в Милан, Барселону и Париж на конец февраля: цены через Ереван, Кутаиси и Баку хоть и похожи, но в двух случаях из трех путешествие через столицу Армении получается дешевле.
Ранее мы написали, что российские туристы стали меньше волноваться и больше тратить.