Почему россияне стали реже ездить в Армению

Из первой десятки стран, в которые граждане России чаще всего ездили в прошлом году, отрицательную динамику показала Армения. Всего было зарегистрировано 970 тыс. поездок (деловых, рабочих, туристических, частных и т. д.), что на 12,5% меньше, чем в 2023-м.

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По словам экспертов, в последнее время упала туристическая привлекательность Армении в целом.

« В А р м е н и и н а б л ю д а е т с я о б щ и й с п а д в ъ е з д н о г о т у р и з м а . Н е с е к р е т , ч т о т у р п а к е т ы в н а ш у с т р а н у п о с р а в н е н и ю с п р е д ы д у щ и м и г о д а м и з н а ч и т е л ь н о п о д о р о ж а л и » , – г о в о р и л а г е н т с т в у S p u t n i k п р е д с е д а т е л ь А с с о ц и а ц и и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х г и д о в А р м е н и и Я ш а С о л о м о н я н .

Что касается россиян, то наши сограждане в последние три года чаще ехали не в саму Армению – они использовали Ереван как транзитный аэропорт для путешествий в другие страны, прежде всего Европы. И здесь, по всей видимости, и произошла просадка, отразившаяся на статистических показателях. Предложение расширилось – в прошлом году выросло количество перелетов в целом и стыковочных рейсов в частности, – а конкуренты Еревана усилились.

Прежде всего по транзитным преимуществам столицы Армении ударили соседи – Грузия и Азербайджан. Причем в обеих странах по итогам 2024 года зафиксировано увеличение числа посещений из России – на 21,5 и 26,8% соответственно. В прошлом году Red Wings и «Азимут» открыли новые рейсы из российских городов в Кутаиси (из которого можно выгодно улететь на лоукостерах в Европу). Также, как отмечали эксперты, популярностью в качестве транзитного хаба пользовался аэропорт Баку, откуда рейсами авиакомпании Azal российские туристы добирались в популярные европейские города.

Еще одним фактором, который хоть и незначительно, но тоже повлиял на отрицательную статистику Армении, стало возобновление прямого сообщения с Грузией в мае 2023 года. До этого многие россияне добирались до Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других городов через Армению и, соответственно, попадали в статистику посещения именно этой страны.

Впрочем, пока действуют антироссийские санкции на авиационные перевозки, роль Еревана как транзитного аэропорта будет в любом случае высокой. Мы проверили цены на билеты из Москвы в Милан, Барселону и Париж на конец февраля: цены через Ереван, Кутаиси и Баку хоть и похожи, но в двух случаях из трех путешествие через столицу Армении получается дешевле.

Ранее мы написали, что российские туристы стали меньше волноваться и больше тратить.