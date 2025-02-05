В Израиле хотят расширить формат «все включено» для российских туристов

Израильские власти планируют расширить в курортных зонах предложение по системе «все включено» для российских туристов. В частности, Эйлат активно готовится к приему гостей из РФ, сообщили в Министерстве туризма страны.

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Глава Ассоциации отелей Эйлата и Мертвого моря Итамар Элицур подчеркнул, что местные отельеры готовы развивать этот формат, чтобы сделать отдых россиян максимально комфортным. Таким образом в государстве надеются восстановить турпоток из России, который сократился из-за пандемии и геополитической обстановки.

Для продвижения новых возможностей в Израиль была приглашена делегация российских представителей турбизнеса. В течение недели они знакомились с обновленной инфраструктурой Эйлата. Сейчас в городе насчитывается около 70 гостиниц, причем 12 из них уже работают на all inclusive.

Инициативу поддержали министерство туризма страны, мэрия курорта и местная ассоциация отелей, что подчеркивает заинтересованность Израиля в возвращении российских туристов.

Ранее TourDom.ru писал, что минтуризма еврейского государства направило в МИД и Минэкономразвития РФ обращение, в котором попросило снять ограничения для российских туроператоров на реализацию туров в Израиль. Кроме того, авиакомпания Red Wings уже обсуждает запуск прямых рейсов в Эйлат. Возможно, на маршрут также выйдет «Азимут» и ряд других перевозчиков.