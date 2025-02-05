Туристов призвали соблюдать некоторые правила в Рамадан в арабских странах

Российских туристов призвали не оголяться в арабских странах во время Рамадана в марте. Об этом заявил аналитик по туризму, директор нескольких принимающих компаний в Египте Мухамад Юсеф в беседе с TourDom.

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При этом Юсеф заметил, что в Египте особых запретов для иностранцев в этот период нет. По его словам, даже все развлекательные программы сохраняются.

« Е д и н с т в е н н а я п р о с ь б а — н е в ы х о д и т ь в э т о в р е м я з а п р е д е л ы о т е л я в о д н и х к у п а л ь н и к а х и л и с л и ш к о м о т к р ы т ы х п л а т ь я х . Н а д е н ь т е х о т я б ы ф у т б о л к и и о б ы ч н ы е ш о р т ы » , — о т м е т и л о н .

Однако, к примеру, в Катаре и Омане правила строже: там даже кафе и рестораны вне отелей закрыты днем. Также могут не работать бассейны на территории туристических комплексов.

Ранее российская туристка побывала вместе с мужем и детьми в Дагестане и пожаловалась на ограничения, с которыми ей пришлось столкнуться на отдыхе из-за начавшегося в республике священного поста Рамадан.