Туроператор объяснил отмену двух рейсов в Шарм-эль-Шейх и Анталью

В расписании аэропорта Екатеринбурга два рейса на 6 февраля значатся как отмененные, сообщают сегодня уральские СМИ. По данным онлайн-табло Кольцово, сняты вылеты UJ 172 AlMasria Universal Airlines в Шарм-эль-Шейх и 2S 126 авиакомпании SouthWind в Анталью.

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Информация преподнесена как новость, однако, как пояснили порталу TourDom.ru в туроператоре «Пегас Туристик», формирующем туры с перелетом AlMasria и Southwind, 6 февраля рейс египетской авиакомпании в Шарм-эль-Шейх не планировался изначально: «Полетная программа в Египет из Кольцово, соответственно, не корректировалась». Рейс Southwind в Анталью на эту дату был заявлен, но его отменили еще месяц назад.

Туристам надо иметь в виду: информация на табло аэропорта и в сезонном расписании не всегда появляется оперативно, давно внесенные туроператорами корректировки могут отражаться как новые. Иногда расписание показывает всего лишь допуски, полученные перевозчиком по тому или иному маршруту.

В настоящий момент туристы из Екатеринбурга могут улететь в Египет самолетами «Аэрофлота»: нацперевозчик выполняет рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с периодичностью дважды в неделю. Туры с этим перелетом предлагает его стратегический партнер, туроператор «Библио-Глобус».

На оба египетских курорта возит пассажиров из Кольцово и авиакомпания «Уральские авиалинии»: организовано по две 10-дневные цепочки. Туры в Шарм можно найти в продаже у туроператора Fun&Sun, в Хургаду – у Fun&Sun и «Пегас Туристик».

Одним пунктом назначения в Египте – Шарм-эль-Шейхом – ограничиваются авиакомпании AZUR air, Southwind и AlMasria. Турпакеты с перелетом AZUR air предлагают Anex и «Интурист». Места на рейсах Southwind и AlMasria включает в свои турпакеты «Пегас Туристик», клиенты Coral Travel вылетают на курорт на бортах египетской авиакомпании.

Ранее TourDom писал, что, по мнению уральских турагентов, заявленный на зимний сезон объем перевозки из Екатеринбурга в Египет избыточен. В последнее время у туристов растет популярность Таиланда.