Россияне массово устремились в Израиль

Россияне массово устремились в Израиль, в 2024 году страну посетили свыше 70 тысяч отечественных туристов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе израильского министерства туризма.

Россияне массово устремились в Израиль
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В ведомстве отметили, что Россия занимает четвертое место по объему турпотока в Израиль в январе-декабре 2024-го.

«За прошедший год страну посетили 72,6 тысячи российских туристов, говорится в сообщении. Сейчас мы активно работаем над восстановлением турпотока».

Всего за 2024 год страну посетила 961 тысяча путешественников. Лидирующую позицию с большим отрывом заняли гости из США (330,3 тысячи человек). За ними следует Франция (130,7 тысячи) и Великобритания (79,1 тысячи).

Ранее российская путешественница побывала в Израиле и описала некоторые особенности местных домов фразой «лезут глаза на лоб». Девушка рассказала, что в этой стране на входе в дом вешают мезузу — специальный футляр, в который заключается свиток пергамента со словами из Торы. При входе или выходе ее принято целовать.

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