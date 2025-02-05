Россияне массово устремились в Израиль, в 2024 году страну посетили свыше 70 тысяч отечественных туристов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе израильского министерства туризма.

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В ведомстве отметили, что Россия занимает четвертое место по объему турпотока в Израиль в январе-декабре 2024-го.

« З а п р о ш е д ш и й г о д с т р а н у п о с е т и л и 7 2 , 6 т ы с я ч и р о с с и й с к и х т у р и с т о в , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и . — С е й ч а с м ы а к т и в н о р а б о т а е м н а д в о с с т а н о в л е н и е м т у р п о т о к а » .

Всего за 2024 год страну посетила 961 тысяча путешественников. Лидирующую позицию с большим отрывом заняли гости из США (330,3 тысячи человек). За ними следует Франция (130,7 тысячи) и Великобритания (79,1 тысячи).

Ранее российская путешественница побывала в Израиле и описала некоторые особенности местных домов фразой «лезут глаза на лоб». Девушка рассказала, что в этой стране на входе в дом вешают мезузу — специальный футляр, в который заключается свиток пергамента со словами из Торы. При входе или выходе ее принято целовать.