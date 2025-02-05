Паспорта каких стран самые сильные в туризме

Изучили рейтинг силы паспортов на 2025 год и составили таблицу всех стран, куда россияне могут приехать без визы.

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Что такое сила паспорта (индекс паспортов)?

Сила паспорта — это показатель, определяющий уровень свободы передвижения его владельца по миру. Он отражает количество стран и территорий, которые можно посетить без необходимости оформления визы заранее (безвизовый въезд или получение визы по прибытии). Индекс паспортов помогает оценить, насколько тот или иной документ упрощает международные поездки и деловую активность.

Как оценивается сила паспорта?

Основной критерий оценки — количество государств, открытых для посещения без визы или с ее получением на границе. Рейтинги составляются на основе анализа данных о визовых требованиях, которые публикуют правительства стран. Например:

Безвизовый режим — разрешен въезд без визы.

Виза по прибытии — документ оформляется в аэропорту или на пункте пропуска.

Электронное разрешение (e-Visa) — упрощенная онлайн-процедура.

Методологии могут различаться: некоторые индексы учитывают только безвизовые направления, другие включают и визы по прибытии.

Самые сильные паспорта в мире (2025 год)

Согласно актуальному рейтингу Passport Index на 2025 год, топ-5 выглядит так:

ОАЭ — 181 страна без визы или с визой по прибытии. Сингапур, Германия, Швеция — 176–178 стран. Южная Корея, Дания, Финляндия — 174–175 стран. Италия, Люксембург, Испания — 170–172 страны. Япония, Франция, Норвегия — 168–169 стран.

Сила российского паспорта

По данным Passport Index на 2025 год, российский паспорт позволяет посещать 84 страны без визы и 43 страны с визой по прибытии. Это ставит Россию на 37-ю позицию в мировом рейтинге. Эту позицию российский паспорт делит с паспортами Кирибати, Маршалловых островов, Турции и Венесуэлы. Вот список всех стран, куда россияне могут ездить без визы в 2025 году:

Азербайджан — до 90 дней

Антигуа и Барбуда — до 90 дней

Аргентина — до 90 дней

Армения — до 180 дней

Багамские острова — до 90 дней

Барбадос — до 28 дней

Бахрейн — до 30 дней

Беларусь — до 90 дней

Боливия — до 90 дней

Босния и Герцеговина — до 30 дней

Ботсвана — до 30 дней

Бразилия — до 90 дней

Венесуэла — до 90 дней

Вьетнам — до 45 дней

Гаити — до 90 дней

Гайана — до 90 дней

Гамбия — до 90 дней

Гватемала — до 90 дней

Гондурас — до 90 дней

Гонконг — до 14 дней

Грузия — до 360 дней

Джибути — до 30 дней

Доминиканская Республика — до 30 дней

Египет — до 30 дней

Замбия — до 30 дней

Зимбабве — до 30 дней

Израиль — до 90 дней

Индонезия — до 60 дней

Иордания — до 30 дней

Кабо-Верде — до 60 дней

Казахстан — до 90 дней

Камбоджа — до 30 дней

Катар — до 90 дней

Колумбия — до 90 дней

Коста-Рика — до 90 дней

Куба — до 90 дней

Кыргызстан — до 30 дней

Лаос — до 30 дней

Ливан — до 30 дней

Маврикий — до 60 дней

Мадагаскар — до 60 дней

Макао — до 30 дней

Малайзия — до 30 дней

Мальдивы — до 90 дней

Марокко — до 90 дней

Молдова — до 90 дней

Монголия — до 30 дней

Мьянма — до 30 дней

Намибия — до 90 дней

Непал — до 150 дней

Никарагуа — до 90 дней

ОАЭ — до 90 дней в полугодии

Оман — до 14 дней

Панама — до 90 дней

Парагвай — до 90 дней

Перу — до 90 дней

Сальвадор — до 90 дней

Саудовская Аравия — до 90 дней

Сейшельские острова — до 30 дней

Сент-Люсия — до 42 дней

Сербия — до 30 дней

Таджикистан — до 90 дней

Таиланд — до 60 дней

Танзания — до 90 дней

Тунис — до 90 дней

Турция — до 60 дней

Узбекистан — без регистрации до 15 дней

Уругвай — до 90 дней

Фиджи — до 90 дней

Филиппины — до 30 дней

Черногория — до 30 дней

Чили — до 90 дней

Шри-Ланка — до 30 дней

Эквадор — до 90 дней

Эсватини (Свазиленд) — до 30 дней

ЮАР — до 90 дней

Южная Корея — до 60 дней

Ямайка — до 90 дней

После 2022–2024 годов поездки в страны ЕС, США, Канаду и ряд других государств для россиян значительно ограничены.

Частые вопросы

Чей паспорт самый сильный в мире?

ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) занимают первое место в рейтинге 2025 года. Паспорт ОАЭ открывает доступ без визы или с визой по прибытии в 181 страну. Это результат активной дипломатии страны, заключившей десятки безвизовых соглашений за последние годы.

Какой самый слабый паспорт в мире?

Афганистан находится на последнем месте рейтинга. Его паспорт позволяет посещать только 28 стран без визы или с визой по прибытии. Основные причины: политическая нестабильность, санкции и ограниченные международные договоры.

Сколько стран открывает паспорт РФ?

Российский паспорт в 2025 году дает доступ к 94 странам (без визы, с визой по прибытии или e-Visa). Это ставит Россию на 62-е место в мировом рейтинге.

Среди доступных направлений: Турция, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы, Иран, Сербия, Армения, Казахстан, Беларусь и другие.

Какой паспорт СНГ самый сильный?

84 страны без визы

43 страны с визой по прибытии

Второе место занимает Молдова (38-е место в мире):

79 стран без визы

45 стран с визой по прибытии

Третье место делят Беларусь и Казахстан (50-е место в мире):

Беларусь: 48 стран без визы, 47 стран с визой по прибытии

Казахстан: 46 стран без визы, 49 стран с визой по прибытии

Остальные страны СНГ: