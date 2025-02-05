Россияне могут посетить 84 страны без визы, а у самого сильного паспорта — 181 безвизовая страна: рейтинг силы паспортов

Изучили рейтинг силы паспортов на 2025 год и составили таблицу всех стран, куда россияне могут приехать без визы.

Паспорта каких стран самые сильные в туризме
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Что такое сила паспорта (индекс паспортов)?

Сила паспорта — это показатель, определяющий уровень свободы передвижения его владельца по миру. Он отражает количество стран и территорий, которые можно посетить без необходимости оформления визы заранее (безвизовый въезд или получение визы по прибытии). Индекс паспортов помогает оценить, насколько тот или иной документ упрощает международные поездки и деловую активность.

Как оценивается сила паспорта?

Основной критерий оценки — количество государств, открытых для посещения без визы или с ее получением на границе. Рейтинги составляются на основе анализа данных о визовых требованиях, которые публикуют правительства стран. Например:

  • Безвизовый режим — разрешен въезд без визы.
  • Виза по прибытии — документ оформляется в аэропорту или на пункте пропуска.
  • Электронное разрешение (e-Visa) — упрощенная онлайн-процедура.

Методологии могут различаться: некоторые индексы учитывают только безвизовые направления, другие включают и визы по прибытии.

Самые сильные паспорта в мире (2025 год)

Согласно актуальному рейтингу Passport Index на 2025 год, топ-5 выглядит так:

  1. ОАЭ — 181 страна без визы или с визой по прибытии.
  2. Сингапур, Германия, Швеция — 176–178 стран.
  3. Южная Корея, Дания, Финляндия — 174–175 стран.
  4. Италия, Люксембург, Испания — 170–172 страны.
  5. Япония, Франция, Норвегия — 168–169 стран.

Сила российского паспорта

По данным Passport Index на 2025 год, российский паспорт позволяет посещать 84 страны без визы и 43 страны с визой по прибытии. Это ставит Россию на 37-ю позицию в мировом рейтинге. Эту позицию российский паспорт делит с паспортами Кирибати, Маршалловых островов, Турции и Венесуэлы. Вот список всех стран, куда россияне могут ездить без визы в 2025 году:

  • Азербайджан — до 90 дней
  • Антигуа и Барбуда — до 90 дней
  • Аргентина — до 90 дней
  • Армения — до 180 дней
  • Багамские острова — до 90 дней
  • Барбадос — до 28 дней
  • Бахрейн — до 30 дней
  • Беларусь — до 90 дней
  • Боливия — до 90 дней
  • Босния и Герцеговина — до 30 дней
  • Ботсвана — до 30 дней
  • Бразилия — до 90 дней
  • Венесуэла — до 90 дней
  • Вьетнам — до 45 дней
  • Гаити — до 90 дней
  • Гайана — до 90 дней
  • Гамбия — до 90 дней
  • Гватемала — до 90 дней
  • Гондурас — до 90 дней
  • Гонконг — до 14 дней
  • Грузия — до 360 дней
  • Джибути — до 30 дней
  • Доминиканская Республика — до 30 дней
  • Египет — до 30 дней
  • Замбия — до 30 дней
  • Зимбабве — до 30 дней
  • Израиль — до 90 дней
  • Индонезия — до 60 дней
  • Иордания — до 30 дней
  • Кабо-Верде — до 60 дней
  • Казахстан — до 90 дней
  • Камбоджа — до 30 дней
  • Катар — до 90 дней
  • Колумбия — до 90 дней
  • Коста-Рика — до 90 дней
  • Куба — до 90 дней
  • Кыргызстан — до 30 дней
  • Лаос — до 30 дней
  • Ливан — до 30 дней
  • Маврикий — до 60 дней
  • Мадагаскар — до 60 дней
  • Макао — до 30 дней
  • Малайзия — до 30 дней
  • Мальдивы — до 90 дней
  • Марокко — до 90 дней
  • Молдова — до 90 дней
  • Монголия — до 30 дней
  • Мьянма — до 30 дней
  • Намибия — до 90 дней
  • Непал — до 150 дней
  • Никарагуа — до 90 дней
  • ОАЭ — до 90 дней в полугодии
  • Оман — до 14 дней
  • Панама — до 90 дней
  • Парагвай — до 90 дней
  • Перу — до 90 дней
  • Сальвадор — до 90 дней
  • Саудовская Аравия — до 90 дней
  • Сейшельские острова — до 30 дней
  • Сент-Люсия — до 42 дней
  • Сербия — до 30 дней
  • Таджикистан — до 90 дней
  • Таиланд — до 60 дней
  • Танзания — до 90 дней
  • Тунис — до 90 дней
  • Турция — до 60 дней
  • Узбекистан — без регистрации до 15 дней
  • Уругвай — до 90 дней
  • Фиджи — до 90 дней
  • Филиппины — до 30 дней
  • Черногория — до 30 дней
  • Чили — до 90 дней
  • Шри-Ланка — до 30 дней
  • Эквадор — до 90 дней
  • Эсватини (Свазиленд) — до 30 дней
  • ЮАР — до 90 дней
  • Южная Корея — до 60 дней
  • Ямайка — до 90 дней

После 2022–2024 годов поездки в страны ЕС, США, Канаду и ряд других государств для россиян значительно ограничены.

Частые вопросы

Чей паспорт самый сильный в мире?

ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) занимают первое место в рейтинге 2025 года. Паспорт ОАЭ открывает доступ без визы или с визой по прибытии в 181 страну. Это результат активной дипломатии страны, заключившей десятки безвизовых соглашений за последние годы.

Какой самый слабый паспорт в мире?

Афганистан находится на последнем месте рейтинга. Его паспорт позволяет посещать только 28 стран без визы или с визой по прибытии. Основные причины: политическая нестабильность, санкции и ограниченные международные договоры.

Сколько стран открывает паспорт РФ?

Российский паспорт в 2025 году дает доступ к 94 странам (без визы, с визой по прибытии или e-Visa). Это ставит Россию на 62-е место в мировом рейтинге.

Среди доступных направлений: Турция, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы, Иран, Сербия, Армения, Казахстан, Беларусь и другие.

Какой паспорт СНГ самый сильный?

  • 84 страны без визы
  • 43 страны с визой по прибытии

Второе место занимает Молдова (38-е место в мире):

  • 79 стран без визы
  • 45 стран с визой по прибытии

Третье место делят Беларусь и Казахстан (50-е место в мире):

  • Беларусь: 48 стран без визы, 47 стран с визой по прибытии
  • Казахстан: 46 стран без визы, 49 стран с визой по прибытии

Остальные страны СНГ:

  • Азербайджан: 55-е место — 38 стран без визы, 49 стран с визой по прибытии
  • Армения: 58-е место — 37 стран без визы, 46 стран с визой по прибытии
  • Кыргызстан: 63-е место — 30 стран без визы, 47 стран с визой по прибытии
  • Узбекистан: 63-е место — 32 страны без визы, 45 стран с визой по прибытии
  • Таджикистан: 68-е место — 27 стран без визы, 45 стран с визой по прибытии
  • Туркменистан: 72-е место — 18 стран без визы, 49 стран с визой по прибытии