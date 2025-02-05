Паспорта каких стран самые сильные в туризме

Россияне могут посетить 84 страны без визы, а у самого сильного паспорта — 181 безвизовая страна: рейтинг силы паспортов
Изучили рейтинг силы паспортов на 2025 год и составили таблицу всех стран, куда россияне могут приехать без визы.
Что такое сила паспорта (индекс паспортов)?
Сила паспорта — это показатель, определяющий уровень свободы передвижения его владельца по миру. Он отражает количество стран и территорий, которые можно посетить без необходимости оформления визы заранее (безвизовый въезд или получение визы по прибытии). Индекс паспортов помогает оценить, насколько тот или иной документ упрощает международные поездки и деловую активность.
Как оценивается сила паспорта?
Основной критерий оценки — количество государств, открытых для посещения без визы или с ее получением на границе. Рейтинги составляются на основе анализа данных о визовых требованиях, которые публикуют правительства стран. Например:
- Безвизовый режим — разрешен въезд без визы.
- Виза по прибытии — документ оформляется в аэропорту или на пункте пропуска.
- Электронное разрешение (e-Visa) — упрощенная онлайн-процедура.
Методологии могут различаться: некоторые индексы учитывают только безвизовые направления, другие включают и визы по прибытии.
Самые сильные паспорта в мире (2025 год)
Согласно актуальному рейтингу Passport Index на 2025 год, топ-5 выглядит так:
- ОАЭ — 181 страна без визы или с визой по прибытии.
- Сингапур, Германия, Швеция — 176–178 стран.
- Южная Корея, Дания, Финляндия — 174–175 стран.
- Италия, Люксембург, Испания — 170–172 страны.
- Япония, Франция, Норвегия — 168–169 стран.
Сила российского паспорта
По данным Passport Index на 2025 год, российский паспорт позволяет посещать 84 страны без визы и 43 страны с визой по прибытии. Это ставит Россию на 37-ю позицию в мировом рейтинге. Эту позицию российский паспорт делит с паспортами Кирибати, Маршалловых островов, Турции и Венесуэлы. Вот список всех стран, куда россияне могут ездить без визы в 2025 году:
- Азербайджан — до 90 дней
- Антигуа и Барбуда — до 90 дней
- Аргентина — до 90 дней
- Армения — до 180 дней
- Багамские острова — до 90 дней
- Барбадос — до 28 дней
- Бахрейн — до 30 дней
- Беларусь — до 90 дней
- Боливия — до 90 дней
- Босния и Герцеговина — до 30 дней
- Ботсвана — до 30 дней
- Бразилия — до 90 дней
- Венесуэла — до 90 дней
- Вьетнам — до 45 дней
- Гаити — до 90 дней
- Гайана — до 90 дней
- Гамбия — до 90 дней
- Гватемала — до 90 дней
- Гондурас — до 90 дней
- Гонконг — до 14 дней
- Грузия — до 360 дней
- Джибути — до 30 дней
- Доминиканская Республика — до 30 дней
- Египет — до 30 дней
- Замбия — до 30 дней
- Зимбабве — до 30 дней
- Израиль — до 90 дней
- Индонезия — до 60 дней
- Иордания — до 30 дней
- Кабо-Верде — до 60 дней
- Казахстан — до 90 дней
- Камбоджа — до 30 дней
- Катар — до 90 дней
- Колумбия — до 90 дней
- Коста-Рика — до 90 дней
- Куба — до 90 дней
- Кыргызстан — до 30 дней
- Лаос — до 30 дней
- Ливан — до 30 дней
- Маврикий — до 60 дней
- Мадагаскар — до 60 дней
- Макао — до 30 дней
- Малайзия — до 30 дней
- Мальдивы — до 90 дней
- Марокко — до 90 дней
- Молдова — до 90 дней
- Монголия — до 30 дней
- Мьянма — до 30 дней
- Намибия — до 90 дней
- Непал — до 150 дней
- Никарагуа — до 90 дней
- ОАЭ — до 90 дней в полугодии
- Оман — до 14 дней
- Панама — до 90 дней
- Парагвай — до 90 дней
- Перу — до 90 дней
- Сальвадор — до 90 дней
- Саудовская Аравия — до 90 дней
- Сейшельские острова — до 30 дней
- Сент-Люсия — до 42 дней
- Сербия — до 30 дней
- Таджикистан — до 90 дней
- Таиланд — до 60 дней
- Танзания — до 90 дней
- Тунис — до 90 дней
- Турция — до 60 дней
- Узбекистан — без регистрации до 15 дней
- Уругвай — до 90 дней
- Фиджи — до 90 дней
- Филиппины — до 30 дней
- Черногория — до 30 дней
- Чили — до 90 дней
- Шри-Ланка — до 30 дней
- Эквадор — до 90 дней
- Эсватини (Свазиленд) — до 30 дней
- ЮАР — до 90 дней
- Южная Корея — до 60 дней
- Ямайка — до 90 дней
После 2022–2024 годов поездки в страны ЕС, США, Канаду и ряд других государств для россиян значительно ограничены.
Частые вопросы
Чей паспорт самый сильный в мире?
ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) занимают первое место в рейтинге 2025 года. Паспорт ОАЭ открывает доступ без визы или с визой по прибытии в 181 страну. Это результат активной дипломатии страны, заключившей десятки безвизовых соглашений за последние годы.
Какой самый слабый паспорт в мире?
Афганистан находится на последнем месте рейтинга. Его паспорт позволяет посещать только 28 стран без визы или с визой по прибытии. Основные причины: политическая нестабильность, санкции и ограниченные международные договоры.
Сколько стран открывает паспорт РФ?
Российский паспорт в 2025 году дает доступ к 94 странам (без визы, с визой по прибытии или e-Visa). Это ставит Россию на 62-е место в мировом рейтинге.
Среди доступных направлений: Турция, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы, Иран, Сербия, Армения, Казахстан, Беларусь и другие.
Какой паспорт СНГ самый сильный?
- 84 страны без визы
- 43 страны с визой по прибытии
Второе место занимает Молдова (38-е место в мире):
- 79 стран без визы
- 45 стран с визой по прибытии
Третье место делят Беларусь и Казахстан (50-е место в мире):
- Беларусь: 48 стран без визы, 47 стран с визой по прибытии
- Казахстан: 46 стран без визы, 49 стран с визой по прибытии
Остальные страны СНГ:
- Азербайджан: 55-е место — 38 стран без визы, 49 стран с визой по прибытии
- Армения: 58-е место — 37 стран без визы, 46 стран с визой по прибытии
- Кыргызстан: 63-е место — 30 стран без визы, 47 стран с визой по прибытии
- Узбекистан: 63-е место — 32 страны без визы, 45 стран с визой по прибытии
- Таджикистан: 68-е место — 27 стран без визы, 45 стран с визой по прибытии
- Туркменистан: 72-е место — 18 стран без визы, 49 стран с визой по прибытии