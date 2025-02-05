Семейную пару сняли с рейса за просьбу воспользоваться туалетом

Семейную пару сняли с рейса авиакомпании Ryanair за несколько просьб воспользоваться туалетом в самолете. Подробностями истории поделилось издание RTL Info.

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Бельгийцы Джоана и Тим хотели провести отпуск в испанской Малаге, но их путешествие пошло не по плану. Когда пассажиры поднялись на борт воздушного судна, Тим почувствовал, что сильно хочет в туалет. Он сообщил об этом стюардессе, но та велела ему занять свое место. Мужчина подождал, пока попутчики рассядутся, а затем повторил свою просьбу, но бортпроводница снова ему отказала.

« Е м у б ы л о т а к п л о х о , ч т о о н с ж и м а л м о ю р у к у , ч т о б ы с д е р ж а т ь с я » , — р а с с к а з а л а Д ж о а н а , д о б а в и в , ч т о е е с у п р у г п о п р о с и л с я в т у а л е т в т р е т и й р а з , к о г д а с а м о л е т в ы р у л и в а л н а в з л е т н о - п о с а д о ч н у ю п о л о с у .

Как пишет источник, после этого экипаж принял радикальное решение: вернуть самолет в терминал и вызвать полицию.

« Н а с в ы с а д и л и я к о б ы з а н е с о б л ю д е н и е д е й с т в у ю щ и х п р а в и л , — п о ж а л о в а л а с ь Д ж о а н а . — П о л и ц е й с к и е п о п ы т а л и с ь п о г о в о р и т ь с б о р т п р о в о д н и к а м и , н о э т о н и ч е г о н е и з м е н и л о . Д а ж е о н и п о с ч и т а л и э т о н е н о р м а л ь н ы м » .

Бельгийка призналась, что им было стыдно выходить из самолета в сопровождении стражей правопорядка на глазах попутчиков. В итоге пара потеряла 480 евро (около 49,2 тысячи рублей) и осталась без отдыха.

Ранее семерых пьяных пассажиров сняли с рейса другой иностранной авиакомпании, EasyJet, за попытку сходить в туалет во время взлета. Один из мужчин грозился «обгадить весь пол», если бортпроводники его не пропустят к уборной.