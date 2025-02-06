В АТОР рассказали, где выгоднее отдохнуть в феврале и марте

Египет и ОАЭ являются выгодными направлениями для отдыха в феврале – начале марта, отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян в беседе с Москвой 24. Он рассказал о стоимости туров на двоих с перелетом на 7 ночей.

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« ‎ М о ж н о о т м е т и т ь Е г и п е т , г д е с е й ч а с п о г о д а п р и х о д и т в к л и м а т и ч е с к у ю н о р м у . В н о в о г о д н и е п р а з д н и к и т а м н е м н о г о х о л о д н о в а т о и з - з а в е т р о в . Н о с е й ч а с п о г о д а к а к р а з в х о д и т в с в о й б а р х а т н ы й с е з о н . И в п о л н е д о с т а т о ч н о е б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о в а р и а н т о в п е р е л е т а . А ц е н ы к а к р а з н а б л и ж а й ш е е в р е м я з а м а н ч и в ы е , о т 6 0 – 8 0 т ы с я ч н а ч и н а ю т с я з а т у р н а д в о и х » , — у т о ч н и л о н .

Весеннее и даже летнее тепло будет в это время в ОАЭ, добавил Мурадян. Туры можно взять за 50–60 тысяч рублей, что является аномально низкой стоимостью, отметил эксперт. Однако в таком случае речь не идет об отеле с собственным пляжем. В таких местах цена будет значительно дороже Египта и Турции.

В турецкой Анталье температура прогнозируется на уровне 17–18 градусов, а значит, купаться еще будет холодно, объяснил Мурадян. Цена за тур, по его словам, начинается от 80 тысяч рублей.

Такие цены связаны с высоким предложением на фоне низкого спроса в эти месяцы. Пока обороты только набираются после новогодних праздников, подытожил вице-президент АТОР.

Между тем российские туристы стали чаще выбирать удаленные регионы страны. Зафиксировано активное развитие бронирования летних поездок на Камчатку – 18% авторских туров приходится на данный регион. Среди других направлений указаны Бурятия, Красноярский край, плато Путорана и Сахалин – по 17, 11, 10 и 8% соответственно.