Эксперт назвал страну, подходящую для путешествий круглый год

Надо ехать: россияне нашли идеальное зарубежное направление для путешествий круглый год
В эту страну есть прямые рейсы из разных городов нашей страны. В Российском союзе туриндустрии рассказали, что за последние несколько месяцев у наших соотечественников заметно вырос интерес к поездкам в Беларусь. По словам руководителя компании «Алеан» Оксаны Булах, россияне путешествуют не только в Минск, но и в другие города страны.
По словам эксперта, на зимних каникулах особой популярностью пользовались поездки в гости к белорусскому Деду Морозу и Снегурочке, а также туры по местным историческим местам. Наибольший интерес россияне показали к замкам и другим подобным сооружениям.
«До конца зимы видим также около 40% прироста продаж санаториев по сравнению с прошлым годом. Уже бронируют весну и лето, темпы выше на 15%», — рассказала Булах.
Как правило, россияне выбирают опцию бронирования поездки в Беларусь на выходные или на срок до недели.