Эксперт назвал страну, подходящую для путешествий круглый год

В эту страну есть прямые рейсы из разных городов нашей страны. В Российском союзе туриндустрии рассказали, что за последние несколько месяцев у наших соотечественников заметно вырос интерес к поездкам в Беларусь. По словам руководителя компании «Алеан» Оксаны Булах, россияне путешествуют не только в Минск, но и в другие города страны.

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По словам эксперта, на зимних каникулах особой популярностью пользовались поездки в гости к белорусскому Деду Морозу и Снегурочке, а также туры по местным историческим местам. Наибольший интерес россияне показали к замкам и другим подобным сооружениям.

« Д о к о н ц а з и м ы в и д и м т а к ж е о к о л о 4 0 % п р и р о с т а п р о д а ж с а н а т о р и е в п о с р а в н е н и ю с п р о ш л ы м г о д о м . У ж е б р о н и р у ю т в е с н у и л е т о , т е м п ы в ы ш е н а 1 5 % » , — р а с с к а з а л а Б у л а х .

Как правило, россияне выбирают опцию бронирования поездки в Беларусь на выходные или на срок до недели.