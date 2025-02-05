Туристы устремились в Китай на цветение розовой табебуйи

Сотни туристов наслаждаются цветением табебуйи в китайской провинции Гуандун, сообщает «МИР 24».

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Экологический парк имеет территорию 400 тысяч квадратных метров. Там растет больше шести тысяч деревьев. Администрация оборудовала смотровые площадки, места для фотосессий и прогулок. Розовая табебуйя вырастает до 12 метров. В конце сухого сезона дерево полностью сбрасывает листья, и на нем появляются крупные розовые бутоны.

Растение рода табебуйя (муравьиное дерево) относится к семейству бигнониевые. Коренные жители Америки называют его по-разному: лапачо, тахибо, древо жизни, розовое дерево, чай инков. Муравьиным его окрестили за то, что в складках и полостях коры дерева-долгожителя любят селиться муравьи. Произрастает в Центральной и Южной Америке, является национальным символом Республики Парагвай.

Табебуйя ценится за красоту, быстрый рост и долговечность. Некоторые экземпляры живут по 700 лет. Плотная древесина используется в качестве лучшего материала для паркетной доски. В средней полосе России выращивать ее можно лишь в домашних условиях.