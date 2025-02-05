Стало известно, сколько туристов посетило Гонконг в январе

Более 4,7 млн гостей из материкового Китай и иностранцев посетили Гонконг в январе. Как сообщила секретарь по культуре, спорту и туризму городской администрации Розанна Ло, это рекордный показатель за один месяц с момента окончания пандемии ковида.

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« [ В я н в а р е ] в Г о н к о н г п р и б ы л о 4 , 7 4 м л н ч е л о в е к , в т о м ч и с л е 3 , 7 3 м л н ч е л о в е к и з м а т е р и к о в о г о К и т а я , ч т о п р е д с т а в л я е т с о б о й р о с т н а 2 4 % и 2 5 % с о о т в е т с т в е н н о п о с р а в н е н и ю с п р о ш л ы м г о д о м » , — с о о б щ и л а Л о , к о т о р у ю ц и т и р у е т г а з е т а South China Morning Post.

Чиновница также отметила, что в "золотую неделю" празднования лунного Нового года, которая началась 28 января, число гостей города составило почти 1,25 млн человек, из которых более 1 млн - из материкового Китая.

Общая заполняемость отелей достигла 90%, добавила Ло. Она отметила, что власти мегаполиса ожидают, что в 2025 году в Гонконг "приедет еще больше гостей".