Стало известно, сколько туристов посетило Гонконг в январе

В январе Гонконг посетили более 4,7 млн туристов
Более 4,7 млн гостей из материкового Китай и иностранцев посетили Гонконг в январе. Как сообщила секретарь по культуре, спорту и туризму городской администрации Розанна Ло, это рекордный показатель за один месяц с момента окончания пандемии ковида.
«[В январе] в Гонконг прибыло 4,74 млн человек, в том числе 3,73 млн человек из материкового Китая, что представляет собой рост на 24% и 25% соответственно по сравнению с прошлым годом», — сообщила Ло, которую цитирует газета South China Morning Post.
Чиновница также отметила, что в "золотую неделю" празднования лунного Нового года, которая началась 28 января, число гостей города составило почти 1,25 млн человек, из которых более 1 млн - из материкового Китая.
Общая заполняемость отелей достигла 90%, добавила Ло. Она отметила, что власти мегаполиса ожидают, что в 2025 году в Гонконг "приедет еще больше гостей".
«Это действительно год, полный возможностей», — отметила она.