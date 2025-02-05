Самые лучшие горнолыжные курорты в мире

Одно из лучших занятий зимой – это катание на лыжах по заснеженным склонам. В мире оборудовано множество трасс для горнолыжного спуска. Но только некоторые из них выделяются своими габаритами, сложностью или антуражем.

© TURIZM.RU

Лучшие горнолыжные курорты за границей

1. Церматт, Швейцария (Zermatt)

Рейтинг десяти мировых горнолыжек, конечно, стоит начать со Швейцарии. В Европе именно Альпы пользуются особой популярностью среди лыжников. А Церматт – жемчужина швейцарских зимних курортов.

Общая протяженность трасс – более 360 километров, включая регион соседней итальянской Червинии. Склоны подойдут для опытных райдеров, профессионалов и экстремалов. Новичкам здесь может показаться сложновато, поскольку даже синие трассы весьма опасны. Если хотите настоящего экстрима, поднимайтесь на северный склон горы Штокхорн – Трифтьи. Одна из сложнейших трасс во всей Европе: много извилистых троп, виражей, уклонов.

Помимо всех прелестей горного отдыха, в Швейцарии на высоком уровне сервис. Все сделано максимально для вашего отдыха: большой выбор отелей, апартов и шале, а также обилие кафе и ресторанов, многие из которых отмечены звездами Мишлен. В Церматте отличный апре-ски с уютными барами, живой музыкой и атмосферой, которая идеально дополняет день на склонах. В апреле ежегодно проходит фестиваль Zermatt Unplugged, 5 дней живой музыки с бесподобным видом на гору на Маттерхорн.

Интересно, что Церматт – это не просто курорт, а целый маленький город в Швейцарии. Администрация заботится о местной экологии, поэтому в поселении полностью запрещены автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Из транспорта только подъемники и электромобили, зимой также сани, а летом кареты.

2. Святой Антон, Австрия (St. Anton)

Австрия продолжает популярность Швейцарии в плане горнолыжных курортов. В этой стране впервые зародилась техника катания «альпийский стиль». Австрию иногда называют «колыбелью зимнего спорта». Сэинт-Антон находится в самом центре Альп, может похвастаться живописными видами. Протяженность немного ниже Церматта – около 300 километров. Но интересность и красота на том же высоком уровне. Также здесь 200 км фрирайд-зон, включая спуски из Валлуги и Рендль.

Чем заняться, кроме катания:

Прокатиться на снегоходе;

Покататься на санках – 4-километровая трасса Rodelbahn принесет море удовольствия;

Отправиться в пеший поход по склонам (обязательно с экскурсоводом);

Посетить культовые заведения апре-ски MooserWirt и Krazy Kanguruh.

Несмотря на популярность, Санкт-Антон сохранил очарование традиционной альпийской деревни, с уютными шале, вкусной кухней и австрийским гостеприимством. Идеальное сочетание активного отдыха и австрийского шарма.

3. Аспен, США (Aspen)

Высокие горы есть не только в Европе. Соединенные Штаты тоже могут похвастаться курортами мирового масштаба. Например, Аспен в штате Колорадо – роскошный, дорогой и живописный туристический комплекс. Вся территория разделена на четыре района:

Aspen Mountain (Ajax): подходит для опытных лыжников, здесь нет зеленых трасс, только сложные синие и черные.

Aspen Highlands: известен своими крутыми трассами и культовым фрирайдом на Highland Bowl — рай для профессионалов.

Buttermilk: отличное место для новичков и тех, кто хочет попробовать катание в сноупарках. Кстати, здесь ежегодно проходят X Games.

Snowmass: самая большая зона, которая подходит для всех уровней, от новичков до профессионалов, с разнообразным рельефом.

Разделение на районы условное. Они все предлагают одинаковый набор услуг и возможностей: частные школы лыжного катания, возможность арендовать или купить лыжи, сноуборд, специальный комбинезон и пр.

В Аспене насыщенная культурная программа, помимо активностей в горах. Периодически проводятся фестивали, концерты, выставки. Основные темы: зимние виды спорта, горня природа, животные, северная культура США.

Это место сочетает в себе первоклассные условия для катания, роскошную атмосферу, богатую историю и множество развлечений.

4. Уистлер-Блэккомб, Канада (Whistler-Blackcomb)

Название курорта в Канаде отсылает к наименованиям двух гор: Блэккомб и Уистлер. Эта зона отдыха распространяется на территории обеих возвышенностей, соединенных канатной дорогой Peak 2 Peak.

Общая площадь Уистлер-Блэккомб больше 32 квадратных километров, здесь 200+ спусков и 37 современных подъёмников – крупнейший горнолыжный центр в Северной Америке. Место привлекает профессионалов и спортсменов, потому что некоторые трассы имеют черный цвет – с повышенной сложностью, и есть зоны для фрирайда.

В Северной Америке в принципе холодно. Но в горах Уислер и Блэккомб снежный сезон длится до самого лета.

5. Шамони-Монблан, Франция (Chamonix-Mont Blanc)

Французские курорты отличаются какой-то особой живописностью. Под стать величественных гор стремятся сделать такими же роскошными и гостиницы, и различные центры отдыха. Шамони-Монблан соседствует с Женевой, так что горная атмосфера Швейцарии и Франции схожа.

Общая протяженность спусков – около 150 километров. Есть как подготовленные трассы, так и знаменитые маршруты для фрирайда. Место, которое нравится всем посетителям этого курорта, – Белая долина (Vallée Blanche). Это длинный спуск по леднику.

Если вы еще не умеете стоять и спускаться на лыжах, записывайтесь в местную школу катания. Инструкторы все наглядно покажут и объяснят. Тренироваться будете на самых простых, безопасных склонах.

Опытным лыжникам может надоесть катание на лыжах. В таком случае Шамони-Монблан предлагает еще несколько развлечений:

Катание на коньках;

экскурсии по заснеженным холмам и природным достопримечательностям, например, леднику «Мер де Глас». Он расположен в границах территории курорта, куда можно добраться на красочной железной дороге Montenvers;

Термальные источники.

Дорогие гостиницы предлагают еще массу развлечений: французская кухня, концерты, крытые бассейны, джакузи, спа-услуги и т.д. Если не хотите переплачивать, бронируйте номер в трех- или четырех-звездочных отелях чуть дальше от подножия гор.

6. Куршевель, Франция (Courchevel)

В регионе Савойя во Франции расположился Куршевель – курорт, о котором слышал каждый. А все потому, что это первая французская горнолыжка. Официально она относится к зоне «Три Долины» с общими подъемниками и местами отдыха. «Самый большой горнолыжный курорт в мире» – это как раз про Les 3 Vallees, где длина трасс 600 км.

Совокупная протяженность трасс данного региона – более 150 километров. В Куршевеле используется искусственное заснеживание. Территория разделена на четыре условные зоны в зависимости от высоты. Чем выше, тем больше сложных, черных спусков. Чем ниже, тем более подходящие условия для детей или новичков. Но даже с минимальной высоты (около 1300 метров) открывается потрясающий вид на заснеженные холмы Франции.

Другие занятия:

Атмосферные кинотеатры;

Прогулки над склонами гор на вертолете;

Поездки на собачьих упряжках;

Снегоходы;

Гастрономические особенности Франции в ресторанах, отмеченных звездами Michelin.

7. Ишгль, Австрия (Ischgl)

Вернемся к австрийским участкам гор. За странным названием «Ишгль» скрывается премиальный курорт в Тироле, известный на всю Европу своей ночной жизнью и высококлассными трассами. Как и все в Австрии, отличается сервисом, дисциплиной и педантичностью. К Ишгль относится более 230 километров трасс. При желании вы можете пересечь границу с соседней турбазой Самнаун (Швейцария). Так площадь отдыха становится еще шире.

Местные инструкторы предлагают научиться кататься на лыжах всем желающим. На территории расположено сразу несколько школ. Помимо лыжного катания, сможете освоить азы сноуборда или даже фрирайда.

Для более спокойного отдыха доступны термальные спа, сауны и бассейны, можно также прогуляться по магазинам с дизайнерской одеждой, аксессуарами и горнолыжным снаряжением.

Apres-ski в Ишгле – это легенда среди горнолыжных курортов, известная своей насыщенной атмосферой и весёлыми вечеринками. Культовые бары и клубы:

Kuhstall: один из самых известных баров. Здесь можно выпить традиционные тирольские напитки и танцевать до поздней ночи.

Trofana Alm: альпийский стиль, живая музыка и атмосфера праздника. Вечеринки здесь начинаются прямо с закрытия подъёмников.

Schatzi Bar: известен своими тематическими вечеринками и яркими танцующими официантками.

Pacha Ischgl: клуб мирового уровня в отеле “Madlein”, где выступают известные диджеи.

Важно! В Ишгль лучше всего ехать под конец сезона. На закрытие всегда приглашают мировых знаменитостей (Elton John, Rihanna, The Killers и др.) и проводят пышный музыкальный фестиваль. Билет на него входит в общий ски-пасс.

Ишгль – выбор тех, кто хочет сочетать активный отдых на горных склонах с весёлым вечерним досугом.

8. Санденс Маунтэн, США (Sundance Mountain Resort)

Тимпаногос – высокая гора, расположенная в штате Юта, США. На ней еще в 1969 году открыли курорт «Санденс Маунтэн». Название не зря схоже с известным кинофестивалем «Sundance». Он действительно проводится здесь. А основатель курорта – актер Роберт Редфорд. Вы можете знать его по фильмам «Великий Гэтсби» или «Заклинатель лошадей».

Помимо славы кинофестиваля, курорт оборудован трассами всех уровней сложности. Их процентное соотношение:

Для новичков – 20% трасс;

Для опытных лыжников – 40%;

Для профессионалов и экстремалов – 40%.

Что особенно приятно для тех, кто отменно катается, – в «Санденс Маунтэн» расположены 4 трассы повышенного уровня сложности. На вершине курорта (более 2,5 километров) находится панорамный ресторан. Туда стоит подняться хотя бы ради вида заснеженных гор, со смотровой площадки получаются удивительные фотографии.

Летом курорт закрывает свою основную деятельность, но продолжает культурную программу. Интересно будет посетить кинофестивали, арт-мастерские известных творцов и мастер-классы.

9. Червиния, Италия (Cervinia)

Итальянские горнолыжные курорты не так популярны как швейцарские, французские или австрийские. Но Червиния – это совсем другое дело. Находится в северной части Италии и носит звание одного из самых высокогорных в Альпах. Здесь вы сможете кататься на высоте почти 3,5 километра.

Червиния расположена на границе с Швейцарией, у подножия Маттерхорна, и соединена с Церматтом. Общая протяженность трасс (вместе со швейцарскими) более 360 километров, что делает курорт одним из крупнейших лыжных регионов в Европе.

10. Вербье, Швейцария (Verbier)

Закрыть Топ-10 мировых горнолыжек тоже хочется швейцарским курортом. Вербье находится в долине Бань. Место роскошное: и по природным пейзажам, и по качеству инфраструктуры.

Общая протяженность трасс – более 400 километров. Спуски распределены следующим образом:

Для новичков – около 100 километров;

Для опытных – около 200 километров;

Для экстремалов – около 100 километров.

Большое разнообразие предлагается для всех уровней. Судя по отзывам, самые интересные: Тортэн, Мон-Фот и Мон-Жель. Отправляйтесь туда, если уверены в своих навыках.

Если повезет, на курорте сможете встретить мировых знаменитостей: европейских и американских актеров, бизнесменов и даже членов королевских семей Европы. Вербье часто становится площадкой для проведения мировых мероприятий по зимнему спорту. Например, этот курорт проводит этапы Кубка мира по горнолыжному катанию.

Хорошие горнолыжки в России

Российские зимние курорты хоть и уступают европейским и некоторым американским, тоже могут впечатлить. Особенно, если у вас нет такого большого опыта в лыжном катании или отсутствует виза. Несколько достойных отечественных вариантов: