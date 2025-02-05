Россиянка рассказала о жизни в Израиле

Российская путешественница пообщалась с подругой, которая сбежала из Израиля через год жизни в этой стране, и раскрыла причины этого решения. Ее историей она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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В первые несколько месяцев после переезда россиянка по имени Алена считала, что Израиль — идеальное место для жизни. Однако потом ее семье, поселившейся в небольшом городе на севере страны — Нагарии, пришлось столкнуться с некоторыми трудностями.

В частности, Алена отметила, что в Израиле очень трудно найти съемную квартиру. По ее словам, арендаторы там должны соответствовать ряду требований: иметь на счете в банке сумму, равнозначную примерно миллиону рублей, а также подтвердить занятость и высокий доход, который гарантирует своевременную оплату. Самого факта наличия денег недостаточно, независимо от размера, добавила она.

Во-вторых, Алена пожаловалась, что в Израиле все очень дорого по российским меркам. В городе, где она жила, аренда начинается от 100 тысяч рублей, а коммунальные услуги обходились ей примерно в 20 тысяч рублей. Более того, цены на некоторые товары были выше в пять раз по сравнению с Россией.

« Ч т о б ы п р о с т о ж и т ь в И з р а и л е , б е з и з ы с к о в , н у ж н о з а р а б а т ы в а т ь н е м е н е е 1 7 0 т ы с я ч р у б л е й в м е с я ц д л я с е м ь и и з т р е х ч е л о в е к . Э т о й с у м м ы х в а т и т н а о п л а т у ж и л ь я , е д у , и н т е р н е т и с в я з ь . Б е з о д е ж д ы и р а з в л е ч е н и й . П о д р у г а и е е м у ж н е б ы л и г о т о в ы к т а к и м ц и ф р а м » , — р а с с к а з а л а б л о г е р ш а .

Кроме того, без знания языка и документов устроиться на хорошую и высокооплачиваемую работу в Израиле оказалось крайне трудно.

« Р а б о т а д л я п р и е з ж и х е с т ь , н о т о л ь к о н а з а в о д а х и л и е с л и з а н и м а т ь с я у б о р к о й , н о э т о н и з к о о п л а ч и в а е м ы е и т я ж е л ы е п р о ф е с с и и , к к а к и м м о и д р у з ь я н е п р и в ы к л и » , — п о я с н и л а а в т о р п у б л и к а ц и и .

Ранее другая тревел-блогерша описала некоторые особенности домов в Израиле фразой «лезут глаза на лоб». Например, она обратила внимание на отсутствие в местных квартирах прихожих.