Турист наткнулся на цыганское гетто в Европе

Российский путешественник поехал в город Кошице в Словакии и попал в крупнейшее цыганское гетто в Европе. Своей историей он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор публикации рассказал, что в 1980-х годах в этом городе построили многоквартирные панельные дома, которые были задуманы как социальное жилье для нуждающихся слоев населения. Квартиры давали малообеспеченным гражданам, в том числе цыганам, которые в большом количестве жили по всей округе. К 1990-м годам этот район превратился в цыганское гетто.

Россиянин рассказал, что ему не удалось пообщаться ни с кем из жителей этой местности, потому что они не говорили ни на словацком, ни на английском. Но через какое-то время к нему подошел пожилой мужчина по имени Мартин, который поинтересовался, нужна ли ему помощь, а потом предложил ему купить еду в магазине и приготовить ее у него дома.

« П р о щ е г о в о р я , М а р т и н п о з в а л м е н я в г о с т и — в е д ь о н ж е п о н я л , ч т о м н е и н т е р е с н о п о с м о т р е т ь н а ц ы г а н с к у ю ж и з н ь . Н о с д е л а л о н э т о н е б е с п л а т н о — я д о л ж е н б ы л к у п и т ь е д у д л я е г о с е м ь и » , — п о я с н и л п у т е ш е с т в е н н и к .

Блогер согласился на предложение цыгана и пошел к нему домой с купленными продуктами. Оказалось, что семья Мартина из 11 человек ютится в двухкомнатной квартире.

« О н и в ы н у ж д е н ы ж и т ь в т а к и х " с п а р т а н с к и х " у с л о в и я х п о с т о я н н о . В к в а р т и р е н е т н о р м а л ь н о г о в о д о п р о в о д а , н е т г а з а , а г л а в н о е — н е т с в о б о д н о г о м е с т а » , — п о д е л и л с я а в т о р .

Ранее этот же тревел-блогер побывал в венгерской деревне и зашел в гости к местному фермеру. Мужчина угостил россиянина главным венгерским блюдом — лангошем, супом из рыбы и пивом.