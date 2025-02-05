«Нужно быть настороже». Турист рассказал об отдыхе в Мексике

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала о нюансах этой страны, омрачивших поездку. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что с виду мексиканцы приветливые и добродушные, почти как персонажи из мультфильма «Тайна Коко». Но за несколько дней пребывания в этой стране она поняла, что расслабляться не стоит ни на минуту.

« М е с т н ы е — к а к б о л ь ш и е д е т и : е с л и н е п р и с м а т р и в а т ь з а с в о и м и в е щ а м и , н а т в о р я т д е л , а о т в е ч а т ь п о т о м н и к т о н е б у д е т . В п о л и ц и ю о б р а щ а т ь с я б е с п о л е з н о . М е с т н ы е м и л о у л ы б а ю т с я , а п о т о м н е в з н а ч а й о б с ч и т а ю т т е б я н а к а с с е и л и " з а б ы в а ю т " п р и н е с т и с д а ч у » , — т а к и м и ф р а з а м и о п и с а л а с в о й о п ы т р о с с и я н к а , д о б а в и в , ч т о м е к с и к а н ц ы д е л а ю т э т о н е и з з л о г о у м ы с л а , а п о т о м у ч т о т а м т а к п р и н я т о .

Ершова сравнила жизнь туристов в Мексике со странной игрой, в которой местные делают вид, что помогают, а на самом деле ждут в ответ денег, даже если помощи у них не просили.

« М н е т у т в г о л о в у п р и ш л о з а м е ч а т е л ь н о е о п и с а н и е М е к с и к и , в е д ь п о с л е с п о к о й н о й и у п о р я д о ч е н н о й А м е р и к и , г д е в с е п о п р а в и л а м , М е к с и к а — э т о к а к а т т р а к ц и о н б е з р е м н е й б е з о п а с н о с т и . З д е с ь н у ж н о б ы т ь н а с т о р о ж е , д е р ж а т ь к о ш е л е к б л и ж е к т р у с а м и п о м н и т ь : б е с п л а т н о г о в э т о й с т р а н е н и ч е г о н е т » , — п р е д у п р е д и л а п у т е ш е с т в е н н и ц а .

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла свой главных страх во время поездки в Мексику. Она призналась, что опасается бродячих собак, которые часто ведут себя агрессивно и непредсказуемо.